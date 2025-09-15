Actualizado:
Lun, 15/09/2025 - 14:02
"Tufillo a ruido y nada": fuerte crítica a asamblea de la Dimayor
Este jueves 18 de septiembre se llevará a cabo la asamblea de la Dimayor.
Gran expectativa hay en el Fútbol Profesional Colombiano, teniendo en cuenta la asamblea que llevarán a cabo este jueves 18 de septiembre los directivos de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano.
En el encuentro se espera que se someta a votación las propuestas de Carlos Mario Jaramillo, presidente de la Dimayor, para el formato de competencia en la temporada 2026, teniendo en cuenta que será año de Mundial.
El jueves será asamblea de Dimayor… se irán a suicidar algunos votando por una reducción a 18 q es más cosmética q de fondo?— Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) September 15, 2025
Les solucionará problemas económicos y deportivos? Es un “cambio” para decir q “cambiaron”, q hay ánimo reformista o por q sirve para algo…Tufillo a…
Propuestas para la asamblea de la Dimayor
Se ha conocido que Zuluaga pretende que la primera división del FPC tenga la participación de 18 equipos a partir del 2027, por lo que en la campaña 2026 descenderían tres clubes y solo uno subiría de categoría.
Por otro lado, el certamen de segunda categoría sería anual y finalmente se pondrá sobre la mesa la posibilidad que en la Liga se eliminen los cuadrangulares y se juegue en el sistema de playoffs.
Carlos Antonio Vélez criticó la asamblea de la Dimayor
En la previa a la asamblea, Carlos Antonio Vélez dejó un contundente comentario, con el que cuestionó las decisiones que se tomarían en el encuentro, ya que no cree que los directivos acepten las modificaciones, ya que los afectarían.
"El jueves será asamblea de Dimayor... se irán a suicidar algunos votando por una reducción a 18 que es más cosmética que de fondo? Les solucionará problemas económicos y deportivos? Es un 'cambio' para decir que 'cambiaron', que hay ánimo reformista o por que sirve para algo... Tufillo a ruido y nada!", escribió.
Fuente
Antena 2