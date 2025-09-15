"Tufillo a ruido y nada": fuerte crítica a asamblea de la Dimayor

Gran expectativa hay en el Fútbol Profesional Colombiano, teniendo en cuenta la asamblea que llevarán a cabo este jueves 18 de septiembre los directivos de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano.

En el encuentro se espera que se someta a votación las propuestas de Carlos Mario Jaramillo, presidente de la Dimayor, para el formato de competencia en la temporada 2026, teniendo en cuenta que será año de Mundial.