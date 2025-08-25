Tulio Gómez confirmó el futuro de Raimondi tras empate ante Nacional

Llegó a su fin la fecha 8 de la Liga BetPlay con resultados sorpresivos como el resurgir de Millonarios goleando a Junior, el campeón, Santa Fe, cayendo contra Fortaleza, y el agónico empate entre América de Cali vs Atlético Nacional con un marcador de 1-1.

El Estadio Pascual Guerrero fue el encargado de albergar un nuevo clásico entre 'escarlatas' y 'verdolagas', dos escuadras que llegaban con la necesidad de sumar de a tres unidades para pasar el mal momento de sus eliminaciones en competencia internacional. Los puntos fueron divididos y los técnicos no salieron contentos con ello, pero el que se pensaba podría llegar a ser más afectado terminó recibiendo el respaldo de las directivas del club, Diego Raimondi.

Tulio Gómez defendió a Raimondi y confirmó su continuidad en América

América de Cali no hizo respetar su condición de local nuevamente en la Liga BetPlay y le terminó otorgando un punto a Atlético Nacional, a pesar de haber estado obligado a ganar para reivindicarse con su hinchada y para que el estratega argentino ratificara la razón por la cual fue contratado en el cuadro 'escarlata'.

Raimondi había llegado condicionado a este encuentro, en especial por la presión que están ejerciendo los hinchas al respecto por falta de los resultados positivos para salir del fondo de la tabla de posiciones. Sin embargo, fue el propio técnico quien confirmó en rueda de prensa que no ha pensado en renunciar y que se quedará dirigiendo en América.