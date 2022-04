Tulio Gómez confirmó el jugador que busca América mientras anuncia al nuevo técnico

América de Cali está a la espera por anunciar su nuevo director técnico, después de confirmarse la salida de Juan Carlos Osorio. Según se ha informado, todo está acordado para que el nuevo estratega sea el brasileño Alexandre Guimaraes, quien cumpliría su segundo ciclo al frente del cuadro 'escarlata'.

Mientras se ultiman detalles para presentar a Guimaraes, el equipo vallecaucano aprovecharía la última ventana establecida por la División Mayor del Fútbol Colombiano para contratar e inscribir jugadores.

Y es que según reveló Tulio Gómez, dueño del club, a América le hace falta un futbolista en la posición de defensa central.

Gómez explicó, en diálogo con Win Sports, que tiene como prioridad reforzar dicha posición, pero no ha encontrado el jugador indicado.

"Nuestra prioridad es un defensa central, sea extranjero o colombiano. Hemos buscado por todas partes, pero no hay un buen zaguero, difícil encontrar un jugador bueno y son contrato", afirmó.

El directivo aclaró que en caso de encontrar el futbolista que llene sus expectativas se quedarán como están en la actualidad y le dirán al nuevo cuerpo técnico que considere al lateral derecho Elvis Mosquera como zaguero central.

Finalmente, Tulio Gómez sentenció que si no dan con un jugador bueno, no contratarán a nadie ya que América fichará al "que necesite y tenga condiciones y no al que esté disponible".

La Dimayor habilitó desde el pasado 4 de abril y hasta el viernes 8 una nueva ventana para que los clubes contrate e inscriban a jugadores que estén libres.