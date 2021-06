Tulio Gómez confirmó que Yesus Cabrera sí sale de América y ya tiene reemplazo

Con la llegada de Juan Carlos Osorio al América de Cali se ha levantado la ola de rumores en torno al futuro de varios jugadores del club por, algunos casos por ofertas otros por vencimiento de contrato y sumado a los que el técnico pueda descartar o elegir.

Bajo esa línea, el propio Tulio Gómez confirmó lo que era un secreto a voces: Yesus Cabrera no sigue en América de Cali, aunque según él, Osorio tiene un reemplazo para el volante en el propio club: “Ya se le venció el contrato con América y no lo renovó, no va a seguir con nosotros, su renovación era muy costosa", dijo el directivo en diálogo con el periodista Carlos Arango en redes sociales.

Pero agregó: “Dice Juan Carlos Osorio que el puesto de Yesus Cabrera lo hará Santiago Moreno… Yo he llegado a la conclusión de que hay que tener un técnico de charreteras, un técnico bueno, que sepa gestionar la nómina".

Asimismo, puntualizó en el futuro de otros jugadores: “Por ahora Aldair Rodríguez (delantero peruano) sigue con nosotros, toca esperar lo que pase en los próximos días”.

Y subrayo que “Ureña es jugador de América, estaba aburrido porque quiere jugar”, pero sigue al igual que Luis Paz y Adrián Ramos, a quien quiere ver retirándose en el club.