Actualizado:
Jue, 23/10/2025 - 15:21
Tulio Gómez confirmó tres decisiones que tomó América de Cali
El máximo accionista de los Diablos Rojos anunció algunas determinaciones que se tomaron recientemente.
El máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, despejó varias dudas sobre el presente del club en diálogo con el periodista Alexis Rodríguez, quien reveló tres decisiones clave que marcan el rumbo de la institución en medio de la recta final de la temporada.
Puede leer: Selección Colombia: Leicy Santos reveló como ganarle a Perú y Ecuador
Tres decisiones que tomó América de Cali
En primer lugar, Gómez confirmó que no habrá cambio de presidente. Pese a los rumores sobre una posible modificación en la dirigencia, el cargo continuará en manos de Marcela Gómez, su hija, quien se mantiene al frente de la administración del equipo escarlata.
Además, el dirigente fue claro en que no se ha convocado ninguna Asamblea Extraordinaria, como se había especulado en los últimos días. Según afirmó, cualquier decisión de este tipo se evaluará solo después de la fase regular de la Liga Betplay, para no desviar la atención del grupo.
También desmintió los comentarios que apuntaban a una posible inversión de Iago Falque y su familia en el América. Gómez fue enfático al señalar que el futbolista español no tiene intención de invertir en el club, a pesar de su pasado reciente con la camiseta roja.
Los próximos partidos del América
En lo deportivo, América mantiene vivas sus aspiraciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales, pues actualmente es décimo con 20 puntos, y depende de sí mismo para avanzar.
El conjunto vallecaucano deberá enfrentar a Junior en Palmira (Valle del Cauca), luego visitará a Boyacá Chicó, recibirá a Unión Magdalena y cerrará la fase regular ante Independiente Medellín en el Atanasio Girardot.
Le puede interesar: Tadej Pogacar definió las carreras que correrá en 2026
Además, el equipo de David González también tiene un frente abierto en la Copa Betplay, donde disputará la semifinal frente a Atlético Nacional, comenzando en Medellín y definiendo la serie en el Pascual Guerrero.
Con estos anuncios, Tulio Gómez busca bajar el ruido mediático y centrar toda la atención en el objetivo principal: que América cierre el semestre peleando en ambos torneos y regrese al protagonismo que su hinchada exige.
Fuente
Antena 2