Tulio Gómez confirmó tres decisiones que tomó América de Cali

El máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, despejó varias dudas sobre el presente del club en diálogo con el periodista Alexis Rodríguez, quien reveló tres decisiones clave que marcan el rumbo de la institución en medio de la recta final de la temporada.

Tres decisiones que tomó América de Cali

En primer lugar, Gómez confirmó que no habrá cambio de presidente. Pese a los rumores sobre una posible modificación en la dirigencia, el cargo continuará en manos de Marcela Gómez, su hija, quien se mantiene al frente de la administración del equipo escarlata.

Además, el dirigente fue claro en que no se ha convocado ninguna Asamblea Extraordinaria, como se había especulado en los últimos días. Según afirmó, cualquier decisión de este tipo se evaluará solo después de la fase regular de la Liga Betplay, para no desviar la atención del grupo.

También desmintió los comentarios que apuntaban a una posible inversión de Iago Falque y su familia en el América. Gómez fue enfático al señalar que el futbolista español no tiene intención de invertir en el club, a pesar de su pasado reciente con la camiseta roja.