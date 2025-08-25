Tulio Gómez definió si Adrián Ramos volverá a jugar en América

¿Adrián Ramos volverá a América de Cali?

Teniendo en cuenta la poca contundencia goleadora, desde el entorno de América de Cali se ha especulado con la posibilidad de que Adrián Ramos deje el retiro y retome la actividad profesional para sumarse a la plantilla que tiene bajo su cargo el director técnico Diego Gabriel Raimondi.

La posibilidad de sumar a Ramos a la nómina del conjunto 'escarlata' está abierta desde este lunes 25 hasta el viernes 28 de agosto, ya que la Dimayor habilitó la ventana para inscribir a jugadores que estén en condición de agente libre.

Al respecto se pronunció Tulio Gómez, máximo accionista de América, en diálogo con Antena 2 Cali.

"Adrián nunca ha dejado de ir a entrenar en América. En su sabiduría está o no está apto. Él es muy profesional", dijo Gómez.