Actualizado:
Lun, 25/08/2025 - 16:00
Tulio Gómez definió si Adrián Ramos volverá a jugar en América
El máximo directivo del equipo 'escarlata' se refirió al futuro del delantero.
América de Cali pasa por un mal momento en el segundo semestre de 2025, después de haber quedado eliminado de la Copa Conmebol Sudamericana al registrar solo cinco puntos en la Liga BetPlay que lo ubican en la posición 18.
El equipo 'escarlata' se ha visto afectado por algunos errores defensivos y por la poca efectividad en el frente de ataque, a pesar de contar con el peruano Luis Ramos y el argentino Rodrigo Holgado como referentes en la delantera.
¿Adrián Ramos volverá a América de Cali?
Teniendo en cuenta la poca contundencia goleadora, desde el entorno de América de Cali se ha especulado con la posibilidad de que Adrián Ramos deje el retiro y retome la actividad profesional para sumarse a la plantilla que tiene bajo su cargo el director técnico Diego Gabriel Raimondi.
La posibilidad de sumar a Ramos a la nómina del conjunto 'escarlata' está abierta desde este lunes 25 hasta el viernes 28 de agosto, ya que la Dimayor habilitó la ventana para inscribir a jugadores que estén en condición de agente libre.
Al respecto se pronunció Tulio Gómez, máximo accionista de América, en diálogo con Antena 2 Cali.
"Adrián nunca ha dejado de ir a entrenar en América. En su sabiduría está o no está apto. Él es muy profesional", dijo Gómez.
📻🎙️⚽️ “Cualquier baboso sale con una noticia, y todo lo replican”— Antena 2 Cali 📻 (@Antena2RCNCali) August 25, 2025
“Si tenemos técnico para que vamos a buscar otro técnico”
“Raimondi se queda”
“Adrián Ramos ha estado entrenando, en su sabiduría sabrá si está” @tulioagomez, máximo accionista de @AmericadeCali #Antena2Cali pic.twitter.com/avwdmkbpGp
De esta manera, se espera que Tulio Gómez, Adrián Ramos, el entrenador Diego Gabriel Raimondi y los demás directivos del conjunto 'escarlata' definan el futuro del delantero.
