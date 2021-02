Tulio Gómez explicó cómo se afectará América por los arreglos del Pascual Guerrero

En primera instancia, Tulio dio un parte de tranquilidad porque América sí podría jugar partidos de Copa Libertadores en horario nocturno: “Terminado el partido América vs Santa Fe (este jueves) empiezan las labores de cambio de luces del Pascual Guerrero, entonces yo creo que solo nos toca jugar de día en la Liga y cuando empiece la Libertadores ya está listo para poder jugar en la noche. Yo creo que esto solo se demora 45 días”.

Sobre el nuevo refuerzo, explicó: “Lucumí es un jugador de alto salario porque jugó en México y Europa, por eso tuvimos que llegar a un acuerdo especial con él, pero es un plus porque es hincha del América… Hay una cláusula que pueda salir en junio, no en mitad de torneo; y también tiene una opción de compra en diciembre, no creo que se vaya antes de fin de año” y agregó que el peruano Aldair Rodríguez se queda en el club.

Sobre la sede de América, explicó: “Quiero que Cascajal sea la casa de todos, que los hinchas vayan a almorzar y lavar sus vehículos. Tenemos allá toda la sede deportiva y ahora administrativa… vamos a hacer una casa hogar para los canteranos, tendrá el nombre de Adrián Ramos y la idea es adecuarla, además de hacer un museo con todos los trofeos”.

“Carlos Sierra va para el Tolima, debe estar viajando hoy. Ya no sale hacia Argentina… El tema se había dilatado porque no había acordado unos aspectos con el Tolima. Los derechos de Sierra siguen siendo 100 % de América y se va en préstamo hasta junio y con posibilidad de extensión”, finalizó Gómez.