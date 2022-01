Tulio Gómez explicó la supuesta pelea con Osorio y aceptó diferencias por la rotación en América

América de Cali se prepara para debutar en la Liga BetPlay este jueves 20 de enero en el estadio Pascual Guerrero recibiendo a Envigado F.C. Por lo pronto, el director técnico Juan Carlos Osorio solo podrá contar con Didier Jair Pino, John García y Juan Camilo Portilla como las caras nuevas el equipo 'escarlata'.

Previo al debut, Tulio Gómez, máximo accionista del conjunto vallecaucano, explicó la supuesta pelea que tuvo con el entrenador y al mismo tiempo aceptó que no está de acuerdo con la ideología de rotación que Osorio implementa.

"Con Osorio no tuvimos una pelea de agarrarse, tuvimos una discusión técnica porque a mí no me gusta la rotación, a él sí, a él le gustan unos jugadores a nosotros no, pero estamos en armonía", dijo.

Por otro lado, Gómez fue claro en señala que en la dirección técnica de cada partido el encargado de tomar las decisiones es el director técnico.

"En la raya manda el DT, a él le gusta la rotación, lo ideal sería que monte un equipo con los mejores, pero él es un hombre inteligente y corregirá seguramente", afirmó.

Finalmente, el directivo reveló que Osorio no hace parte del Comité Deportivo de América por que en el anterior mercado de pases se contrataron jugadores que "no dieron la talla", por lo que en esta ocasión se tomó la determinación de fichar el posiciones necesarias.

"Osorio no hizo parte del comité deportivo porque tuvimos jugadores que no dieron la talla, también nosotros contratamos pero trajimos posiciones que necesitábamos y Osorio ha estado de acuerdo con los que ha llegado", aclaró.