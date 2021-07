Tulio Gómez: la verdad de la venta de 'Santi' Moreno a la MLS

América de Cali debutó de la mejor manera en la primera fecha de la Liga Betlplay bajo la dirección técnica de Juan Carlos Osorio. El equipo caleño le dio vuelta al marcador y terminó ganando 3-1 ante un Junior que se vio diezmado por la expulsión de su lateral izquierdo Gabriel Fuentes.

Al elenco ‘escarlata’ se le vio bien en todas sus líneas, aunque sí hizo falta sus jugadores habituales como lo fue Santiago Moreno del que según se dice tendría las conversaciones con su nuevo club muy adelantadas, por lo que el dueño del conjunto vallecaucano, Tulio Gómez declaró lo que en realidad sucede con el juvenil.

Le puede interesar: Programación y equipos de fútbol masculino y femenino para los Juegos Olímpicos

La idea de Osorio es seguir con los jugadores de su plantilla, pues ya lleva varias semanas entrenando con ellos, por lo que no quiere sufrir bajas iniciando el torneo. Por tal razón, el periodista de Win Sports, Alexis Rodríguez indicó en sus redes sociales que el dueño americano le manifestó que sí hay ofertas, pero que hasta el momento no “no lo queremos vender aún”.

Hay que recordar que el mercado de fichajes se cierra el próximo jueves 5 de agosto, por lo que todo podría pasar. Una oferta económica ‘jugosa’ podría cambiar el pensamiento a Tulio Gómez, por lo cual debe estar pensando en el posible reemplazo.

Vea también: ‘Bolillo’ Gómez respondió: 'Teo' Gutiérrez y la realidad sobre su llegada al Medellín

Cabe señalar que los dos pretendientes de Santi Moreno son el Atalanta United y Portland Timbers, por lo que ante las declaraciones de Tulio Gómez deberán ‘seducirlo' para que cambie su opinión.