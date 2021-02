Tulio Gómez le hace coqueteos a Jarlan Barrera: lo que dijo del jugador de Nacional

Tulio Gómez, máximo accionista del bicampeón de Colombia, América de Cali, siempre da de qué hablar. Esta vez el dirigente ‘escarlata’ expresó que le gustaría ver jugar a su estrella Duván Vergara junto a uno de los referentes de Nacional.

A pesar de haber cerrado su plantilla para el primer semestre de 2021 con la contratación de Jeison Lucumí; Gómez reconoció cuál es el jugador que quiere ver con la camiseta de los ‘Diablos Rojos’: “Jarlan Barrera es jugador de Atlético Nacional. Quise traerlo pero no fue posible, no tenemos la plata, pero me encanta. Una dupla ‘Jarlan Barrera – Duván Vergara’ sería maravillosa”.

Asimismo, comentó sobre la posibilidad que ambos jugadores tuvieron en Rosario Central donde ninguno tuvo la oportunidad de seguir mostrando sus habilidades: “Aparte de todo son muy buenos amigos, estuvieron juntos en Rosario, quise traerlos cuando volvieron de allá, tener esa dupla, pero no fue posible”.

Por otra parte, Tulio Gómez reconoció que no ve con malos ojos la llegada de Yimmi Chará y Andrés ‘Rifle’ Andrade: “Los que sí he querido traer son a Chará y al ‘Rifle’ Andrade, son dos jugadorazos que me encantan, pero está muy lejos, son muy costosos para el América”, haciendo alusión a que en estos momentos el equipo vallecaucano no cuenta con los recursos económicos para poder hacer una operación de esa magnitud en el mercado de pases.

En cuanto a Jeison Lucumí, este jugador llegó como agente libre, luego de su paso por Atlético Nacional, club que en la temporada 2017 pagó dos millones de dólares por el 70% de los derechos deportivos.