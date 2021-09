Tulio Gómez no oculta el "guayabo" tras no haber fichado a Rodallega

América de Cali no la pasa nada bien en el presente semestre de la temporada bajo la batuta de su entrenador Juan Carlos Osorio. El equipo ha tenido ciertos altibajos en la mitad del campeonato y al parecer sus hinchas ya no dan espera. Uno de los motivos es la falta de eficacia, pues las opciones que han tenido no las han sabido aprovechar y por ende, les ha jugado una mala pasada.

En el principio de mercado de fichajes se había dicho que Hugo Rodallega quería llegar al cuadro ‘escarlata’, pero por algunas razones, la negociación no llegó a buen puerto y el jugador se fue a la Liga de Brasil donde ha convertido en un par de oportunidades. Ante esta situación, el dueño de América, Tulio Gómez lo catalogó como un “guayabo” no tenerlo con la camiseta del club.

En una charla con el periodista de Cali, Carlos Arango, el directivo ‘escarlata’ contó que no se dieron las cosas porque "(Juan Carlos) Osorio dice que no, que ya tenía jugadores en esa posición. Cuando Rodallega se decidió por fin ya era muy tarde”. Asimismo, Tulio Gómez dejó en claro que si por él “sí lo hubiera traído, pero quién sabe cuánto cobraría. Me alegro, cada que un jugador colombiano le va bien en el exterior me alegro, pero si da guayabo, lástima no tener a ese hombre aquí haciendo los goles”.

Por lo pronto, América tendrá que volver a remar con el plantel que tiene, pues en la delantera cuenta con Adrián Ramos, quien volvió para ayudar a su equipo y además, renovó contrato hasta finales de la próxima temporada.

Hay que recordar que América se encuentra situado en la casilla novena con 14 unidades, por lo que no podrá seguir cediendo terreno. El próximo sábado viajará a la capital de Santander para cruzarse por la fecha 11 al Atlético Bucaramanga en el estadio Alfonso López.