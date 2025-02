Tulio Gómez reveló los tres candidatos para ser el nuevo delantero del América

Inicialmente, Tulio habló sobre el poder de la nómina del cuadro escarlata: “Me parece que tenemos una nómina muy completa. Logramos la continuidad de Vergara, tenemos a Barrios, Álvarez Balanta, Bocanegra, Holgado y ahora a Quintero, Nos falta es el nueve”.

Seguido a ello, el propio accionista confirmó detalles sobre las negociaciones: “Tenemos tres nombres, pero hasta que no pasen los exámenes médicos no lo vamos a anunciar. No sabemos si va a ser extranjero, lo de Cristian Ramírez no está descartado”.

Todo apunta que las opciones que tiene América sería el peruano Luis Ramos Leiva, que ha brillado en el ascenso de Perú y fue pretendido por varios equipos grandes en el fútbol inca. La otra chance sería Cristian Ramírez, jugador argentino que había sonado fuertemente para arribar al onceno rojo. Mientras que la tercera chance sería un delantero venezolano, pero no se ha confirmado si es Jhon Murillo o Josef Martínez.

Finalmente, el directivo señaló que la idea pasa por tener un refuerzo de élite, pero que el club sigue trabajando para ello: “Para nosotros esa es la clave reforzar delantera, el año pasado nos faltó un 'killer'. Marcela ha trabajado mucho en las divisiones inferiores y fortalecer la categoría”.

Le puede interesar: Polilla, más que satisfecho tras goleada de América: "hubo personalidad"

Por ahora, América centra sus esfuerzos en ser protagonista en la Liga. Los rojos sumaron victorias ante Llaneros y Bucaramanga y ahora se alistan para lo que será su partido ante Deportivo Pasto por la fecha 3 del FPC.