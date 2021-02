Tulio Gómez se confesó: los DOS JUGADORES que QUIERE para el AMÉRICA

Tulio Gómez volvió a dar de qué hablar en el fútbol colombiano. El máximo accionista del América de Cali fue sincero cuando le preguntaron por aquellos dos jugadores que le gustaría tener en el equipo escarlata, en caso tal de tener la oportunidad de negociar los respectivos traspasos. Y es que Gómez señaló que entre sus grandes anhelos se encuentran Andrés el ‘Rifle’ Andrade y Yimmy Chara, dos futbolistas que integran las filas de Atlético Nacional y el Portland Timbers, respectivamente.

"El ‘Rifle’ Andrade es un jugador que me encanta y me gustaría traer al equipo, pero por tema salario es muy difícil; al igual que me gusta mucho Yimmi Chará", dijo el directivo en el Corrillo de Mao.

Cabe señalar que América de Cali confirmó en las últimas horas el fichaje de Diber Cambindo, delantero proveniente del Deportes Quindío del Torneo Betplay. Así las cosas, el equipo rojo sólo espera confirmar la llegada de un extremo, por pedido del técnico Juan Cruz Real, para cerrar el libro de pases en este primer semestre del 2021.

Todo indica que ese jugador que hace falta por conformar la nómina americana es Jeison Lucumí, futbolista por el cual están pendientes de finiquitar la negociación. Lucumí viene de ser despedido del Elche en la primera división del fútbol español.

“Nosotros le hemos manifestado a Lucumí nuestro interés, pero el jugador no nos ha dado cifras ni nada, entonces debemos esperar porque nosotros contratamos lo que podemos, no nos vamos a quebrar por traer a un jugador”, añadió Gómez.