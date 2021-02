Tulio Gómez se pronunció sobre futuro de Cruz Real en América

América de Cali no vive un buen presente en el tema deportivo. El cuadro 'Escarlata' no está dentro de los ocho y el último empate que consiguió ante Envigado despertó la crítica de varios hinchas que esperan un cambio lo más rápido posible.

Incluso, en redes sociales se despertó la opción que habla sobre la posible salida del técnico Juan Cruz Real. Al respecto, el máximo accionista del club, Tulio Gómez, se pronunció en 'El País de Cali' y aseguró que apoya la gestión del estratega.

Para Gómez todavía es muy pronto para evaluar el futuro de este, además falta el inicio de la Copa Libertadores. "En América no hay ultimátum porque no hay necesidad; cada que contrato a un técnico le digo que la obligación inicial es clasificar entre los ocho. Si no clasificamos o no estamos entre los ocho mejores, es un rotundo fracaso. Todo técnico que llega al América sabe cuál es el primer objetivo", opinó.

El próximo enfrentamiento del América es contra el Deportivo Pasto, escuadra complicada. El rojo deberá ganar el compromiso para no comenzar a relegarse en la tabla de posiciones, teniendo en cuenta que después empieza su participación internacional y se le van a cruzar fechas.

América está en la undécima casilla de la tabla con 8 puntos y una diferencia de gol de cero. El balance del conjunto rojo es de una victoria, cinco empates y una derrota.