Tulio Gómez y toda la verdad sobre llevar a Juan Carlos Osorio al América

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, habló en exclusiva con ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2 en la sección ‘Palabras Mayores’. El dirigente se refirió a la salida de Juan Cruz Real y la posibilidad de fichar a Juan Carlos Osorio como reemplazo del entrenador argentino.

Gómez fue sincero y aceptó que el timonel risaraldense es una ilusión, pero explicó por qué no se daría su contratación todavía, además resaltó qué debe pasar para que Osorio acepte llegar a ‘Los Diablos Rojos’.

"Osorio es un técnico que no es barato. Él pide un equipo con muy buenos jugadores. Un entrenador de así no va a arriesgar su prestigio para venir a dirigir un equipo que no le dé los futbolistas suficientes, o los que él necesite. Si pensamos en Osorio, él no llegaría para este semestre, pues imagínese, a él le gustaría llegar y empezar un torneo desde cero y armar su equipo. La idea es traerlo algún día...", confesó Tulio.

Acto seguido, explicó qué debe pasar para que el exentrenador de la Selección de México se convierta en el timonel del ‘Escarlata’.

"Para que Osorio llegue se tendrían que dar varias cosas: tener cómo traer muy buenos refuerzos, porque él no solo exige un salario alto, sino un equipo con qué competir. De pronto para el segundo semestre miraremos cómo hacemos para traerlo para contar con un equipo competitivo. Jugadores que no necesariamente tienen que ser los más caros. Osorio no es un entrenador que venga de improviso, así que por ahora no creo. Él me dijo que le gusta llegar desde cero", puntualizó.