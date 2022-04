Tulio raja de Osorio y destapa sus cartas: 5 técnicos que le gustaría para América

América de Cali hizo oficial la desvinculación de Juan Carlos Osorio de la institución, esto tras varios altibajos y un conflicto reciente entre el técnico risaraldense y el presidente del club, Tulio Gómez, quién estuvo dando declaraciones sobre el tema para ESPN, dando un parte de tranquilidad a la afición, pues la lista de candidatos al banquillo la encabezan estrategas de renombre.

"La hincha siempre pide a los técnicos que han dado títulos, piden a (Jaime) De la Pava, (Alexandre) Guimaraes (...) De Colombia me gusta (Alberto) Gamero, es un técnico excelente; me gusta Hernán Torres, Harold Rivera y César Torres, que le vengo haciendo seguimiento y le he dicho que se fortalezca que algún día viene al América. Me gusta Luis Fernando Suárez pero por X o Y motivo no contratamos. Hay muchos candidatos, está Wilmer Cabrera. Tenemos una carpeta de varios técnicos pero tenemos que analizar", dijo Tulio.

Hay que recordar que Osorio estuvo al mando en 49 encuentros con el cuadro 'escarlata', con un rendimiento bastante irregular y uno de los peores de toda su carrera como entrenador; pues de 49 partidos, solo gano 15, empató en 11 y perdió 23, con un rendimiento de apenas el 38%.

Sobre el proceso Osorio, el dirigente fue contundente: "Los resultados no se dieron y América es un equipo grande. No se puede dar el lujo de no estar en los ocho y está en la cola. Nuestra nómina no es la mejor del torneo, pero tampoco es de las peores. No hemos podido tener toda la nómina porque Osorio la dejaba en el banco o porque se han lesionado".

Finalmente, sobre el funcionamiento de juego que le gustaría para el futuro del equipo, Tulio expresó: "El próximo técnico tiene que salir a proponer, pero ser equilibrado y tener en cuenta la cantera, pero no jugar un partido importante con seis canteranos. También debe saber gestionar las cargas porque estamos teniendo muchos lesionados".