Tulio se despachó ante la crisis de América: "Nos dieron la espalda"

La llegada de Diego Gabriel Raimondi a América de Cali no fue la solución a los problemas internos, pues bajo el mandato del entrenador argentino hubo más salidas en falso que satisfacciones, motivo por el cual fue despedido.

Si bien el entrenador dejó una muy buena imagen en la clasificación de América a octavos de final de Copa Sudamericana frente a Bahía, en al ronda siguiente cuando cayó eliminado por Fluminense la percepción cambió, sin hablar del 'desastre' en Liga Betplay.

Puede leer: Selección Colombia: Últimos 10 resultados ante Bolivia

Pues en siete partidos disputados por Liga Betplay, América apenas ha ganado uno, ha empatado dos y ha perdido cuatro, por lo que suma cinco puntos y está en la última posición del torneo.

¿Quién es el nuevo técnico de América?

En consecuencia, América ha empezado a buscar entrenador, y si bien ha habido rumores de todo tipo con la llegada de David González e incluso se presume que ha habido historias mal contadas para confundir a los medios y a la hinchada, aún no hay técnico en propiedad.