Tulio se despachó ante la crisis de América: "Nos dieron la espalda"
Actualmente los Diablos Rojos ocupan la última posición de la Liga Betplay 2025-II.
La llegada de Diego Gabriel Raimondi a América de Cali no fue la solución a los problemas internos, pues bajo el mandato del entrenador argentino hubo más salidas en falso que satisfacciones, motivo por el cual fue despedido.
Si bien el entrenador dejó una muy buena imagen en la clasificación de América a octavos de final de Copa Sudamericana frente a Bahía, en al ronda siguiente cuando cayó eliminado por Fluminense la percepción cambió, sin hablar del 'desastre' en Liga Betplay.
Pues en siete partidos disputados por Liga Betplay, América apenas ha ganado uno, ha empatado dos y ha perdido cuatro, por lo que suma cinco puntos y está en la última posición del torneo.
¿Quién es el nuevo técnico de América?
En consecuencia, América ha empezado a buscar entrenador, y si bien ha habido rumores de todo tipo con la llegada de David González e incluso se presume que ha habido historias mal contadas para confundir a los medios y a la hinchada, aún no hay técnico en propiedad.
Lo cierto es que Tulio Gómez, máximo accionista de América, ha aprovechado para desahogarse ante el mal momento que vive el equipo, y en redes sociales manifestó que muchos hinchas le "han dado la espalda" al cuadro vallecaucano.
Asimismo, Tulio dejó saber que la institución se va a levantar, y asegura que va a volver a los lugares de privilegio en la Liga Betplay. Por ahora, América viene de eliminar a Atlético Bucaramanga y se instaló en cuartos de final de Copa Betplay, donde se medirá con Junior.
Lo que dijo Tulio Gómez sobre el presente de América
"Hemos caído al fondo de la tabla, pero contra todo y contra todos, y con la ayuda de Dios, nos levantaremos con más ímpetu y más fuerza para ocupar el lugar que nos corresponde. No importa que la mayoría nos haya dado la espalda, ¡con Dios nos basta!", aseguró Tulio Gómez en su cuenta de X (antes Twitter).
Hemos caído al fondo de la tabla, pero contra todo y contra todos, y con la ayuda de Dios, nos levantaremos con más ímpetu y más fuerza para ocupar el lugar que nos corresponde. No importa que la mayoría nos haya dado la espalda: con Dios nos basta!! pic.twitter.com/j99c5L2SoZ— Tulio A Gómez (@tulioagomez) September 4, 2025
