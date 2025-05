Última fecha de Liga Betplay: ¿Qué se define y cuáles partidos se juegan?

Liga Betplay 2025-1: ¿Cuáles equipos tienen opción de ganar el punto invisible?

Los cinco equipos -ya clasificados- que lucharán por los dos lugares como cabeza de grupo serán América, Tolima, Nacional, Millonarios y Junior. Para Independiente Santa Fe, que está clasificado, será un poco más difícil, aunque tiene chance matemática.

Cabe recordar que, a falta de los partidos Llaneros vs Tolima y Medellín vs Pereira por la fecha 19, la tabla de posiciones de la Liga Betplay está así: 1. América, 36; 2. Nacional, 35; 3. Millonarios, 35; 4. Junior, 34; 5. Santa Fe, 33; 6. Tolima, 33; 7. Caldas, 30; 8. Medellín, 29; 9. Pasto, 29.

Allí radica la importancia de disputar la mayoría de juegos en horario simultáneo, pues al menos en siete partidos habrá equipos jugándose un lugar entre los ocho o el 'punto invisible' que se le otorga al primero y segundo de la fase regular para cuadrangulares.

Partidos de la última fecha de la Liga Betplay

Los partidos que se disputarán en la última fecha de la Liga Betplay son: Envigado vs Llaneros, Fortaleza vs Unión Magdalena (los dos, el sábado 24 de mayo), Alianza vs Santa Fe, Bucaramanga vs Pasto, Once Caldas vs Cali, Tolima vs Águilas Doradas, América vs Medellín, Nacional vs Junior, Millonarios vs Chicó (estos, el domingo 25) y Pereira vs La Equidad en horario por definir.