Deportivo Cali necesita sumar una buena cantidad de puntos en el segundo semestre de 2023 en aras de clasificar a los cuadrangulares semifinales, pero sobre todo, con el fin de alejarse de la zona de descenso.

De tal forma, de la mano de Jorge Luis Punto apuntan a firmar una buena temporada, pero resulta necesaria la incoporación de algunos futbolistas, lo cual sigue sin concretarse.

En ese orden de ideas, las ofertas de jugadores para jugar en el Cali, no faltan, y luego de que le extremo Andrés 'Manga' Escobar habló sobre su deseo de convertirse en futbolista del Verde, llegó el 'coqueteo' de un '10'.

El volante que se ofreció al Deportivo Cali

Pues ahora fue Harrison Mojica quien habló sobre sus ganas de convertirse en futbolista del Cali, ahora que aparece como 'agente libre' tras salir de Alianza Petrolera; eso, en diálogo con 'Zona Libre de Humo'.

"Siempre lo he dicho, he estado dispuesto, soy hincha del Cali, me criaron con el verde", afirmó Mojica en una entrevista en la cual ratificó que siempre ha estado interesado en vestir la camiseta del Azucarero.

Además, el jugador de 30 años, y canterano del Deportivo Cali reconoció que "si se da en algún momento regresar, voy con todo el talento, la mejor disposición para jugar en el club", teniendo en cuenta la necesidad que tiene el equipo actualmente.

Eso sí, por último, Harrison Mojica se encargó de afirmar que "hasta el momento, nadie del Cali me ha llamado", lo cual ratifica que sus declaraciones obedecen a un fuerte deseo de aportar al equipo en el cual surgió.