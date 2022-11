"Un bandido contra otro bandido": exMillonarios le tira a Cadavid y al presidente de Águilas

Días previos se conoció una denuncia de Andrés Cadavid contra Fernando Salazar por una presunta 'rencilla' que hubo luego del encuentro en el que Independiente Medellín derrotó 2-1 a Águilas Doradas; y es que el defensa central manifestó que fue increpado e incluso "sacó una pistola".

Lo anterior, también haciendo referencia al escolta del presidente de Águilas Doradas, y luego de realizar la denuncia, reconoció que se debe vivir el fútbol en paz, rechazando lo acontecido y rechazando cualquier otra situación similar.

Vea también: Desmienten que Superman esté siendo investigado por tráfico de medicamentos

Posterior a ello, Águilas Doradas emitió un comunicado en el cual desmiente lo afirmado por Andrés Cadavid, comenta que Fernando Salazar no fue protagonista de ningún tipo de inconveniente y advierte que el presidente interpondrá una denuncia por "injuria agravada".

Ahora, han sido varios los futbolistas y exfutbolistas que se han pronunciado al respecto, y una de las opiniones más llamativas fue la de su excompañero en Millonarios (2013), Jhonny Ramírez, quien en su cuenta de Twitter lo acusó de "bandido".

Jhonny Ramírez dice que Andrés Cadavid y Fernando Salazar son unos bandidos

"A mí me perdonan, pero la denuncia de Andrés Cadavid contra Fernando Salazar parece más bien la denuncia de un bandido contra otro bandido", escribió el exjugador de Millonarios.

Y posteriormente, Ramírez remató apuntando que "hay conductos y formas, aprovechen la paz total de Petro, desmovilícense", permitiendo que actuaron indebidamente tanto el futbolista como el directivo.

Le puede interesar: [Video] "Kim Kim Kim": narrador se volvió loco con los 'tocayos' de Corea del Sur

La opinión de Jhonny Ramírez, de momento no ha sido respondida por Andrés Cadavid; sin embargo, no cayó muy bien entre los usuarios de redes sociales. Hay quienes le han sugerido abstenerse de emitir comentarios ante una situación que no conoce a profundidad.