Un defensa, campeón con Santa Fe, fue ofrecido a Millonarios para 2026

Millonarios ya trabaja en la conformación de su nómina para la temporada 2026 y, además del fichaje confirmado de Carlos Darwin Quintero, el club analiza varias alternativas para reforzar su plantilla en puestos clave. La dirección deportiva espera anunciar más incorporaciones en las próximas semanas.

José David Moya habría sido ofrecido a Millonarios

En medio de ese panorama, se conoció que el defensa central José David Moya fue ofrecido a Millonarios por parte de su representante. El jugador, de 33 años, busca nuevo equipo tras quedar libre luego de renunciar a Deportivo Pereira por impagos.

La necesidad de Millonarios de sumar defensores hace que la opción de Moya no pase desapercibida. Aunque el club no lo tenía entre sus planes iniciales, su experiencia y condición de jugador libre lo convierten en una posibilidad a considerar.

Moya, campeón con Santa Fe, es una posibilidad de Millonarios

Moya es un futbolista ampliamente recorrido en el fútbol colombiano y con pasos por el exterior. Uno de los puntos a tener en cuenta es que el defensor ya vistió la camiseta de Independiente Santa Fe, el eterno rival de Millonarios, donde fue campeón de la Suruga Bank, la Liga y la Superliga.