Actualizado:
Vie, 14/11/2025 - 16:20
Un defensa, campeón con Santa Fe, fue ofrecido a Millonarios para 2026
Los Embajadores, que ya anunciaron su primer refuerzo, buscan a otros futbolistas de la Liga Betplay.
Millonarios ya trabaja en la conformación de su nómina para la temporada 2026 y, además del fichaje confirmado de Carlos Darwin Quintero, el club analiza varias alternativas para reforzar su plantilla en puestos clave. La dirección deportiva espera anunciar más incorporaciones en las próximas semanas.
José David Moya habría sido ofrecido a Millonarios
En medio de ese panorama, se conoció que el defensa central José David Moya fue ofrecido a Millonarios por parte de su representante. El jugador, de 33 años, busca nuevo equipo tras quedar libre luego de renunciar a Deportivo Pereira por impagos.
La necesidad de Millonarios de sumar defensores hace que la opción de Moya no pase desapercibida. Aunque el club no lo tenía entre sus planes iniciales, su experiencia y condición de jugador libre lo convierten en una posibilidad a considerar.
Moya, campeón con Santa Fe, es una posibilidad de Millonarios
Moya es un futbolista ampliamente recorrido en el fútbol colombiano y con pasos por el exterior. Uno de los puntos a tener en cuenta es que el defensor ya vistió la camiseta de Independiente Santa Fe, el eterno rival de Millonarios, donde fue campeón de la Suruga Bank, la Liga y la Superliga.
Trayectoria de José David Moya
Además de Santa Fe, el zaguero ha jugado en clubes como Atlético Huila, Leones, Cortuluá, Deportes Tolima, Huracán de Argentina y Guaraní de Paraguay, lo que le da un perfil de experiencia internacional.
El ofrecimiento del huilense llega en un momento en el que Millonarios evalúa múltiples alternativas para fortalecer la zona posterior, uno de los sectores que más inquieta a la institución tras la irregular campaña en el segundo semestre de 2025.
Aunque el nombre del defensa ha generado opiniones divididas entre la afición, la directiva azul analizará con detalle su situación contractual, su estado físico y la viabilidad deportiva antes de tomar cualquier decisión.
En los próximos días se sabrá si Millonarios decide avanzar por la incorporación de Moya o si finalmente declina la propuesta y se enfoca en otras opciones para apuntalar la defensa de cara al 2026.
