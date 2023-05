Un delantero, verdugo de Millonarios, sería nuevo jugador de Junior

Junior de Barranquilla busca refuerzos, pues en el primer semestre terminó fuera del grupo de los ocho pese a que -bajo la dirección técnica de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez- en el tramo final del torneo mejoró su rendimiento.

Es por ello que los Tiburones se enfocan en el próximo torneo, pues la inversión que se ha realizado solo va dirigida al objetivo de ser campeón, y con esa intención se trabaja, pues pretenden alcanzar la Liga Betplay y la Copa.

En ese orden de ideas, Bolillo pide nuevos jugadores, y una de las zonas que aparece como prioritaria para reforzar es la delantera, por lo que varios nombres han sonado y hay uno que de a poco se acerca Barranquilla.

Pues Juan Fernando Caicedo sería nuevo jugador del Junior, o al menos ya fue ofrecido, teniendo en cuenta que no seguirá en la disciplina de Deportes Tolima, club que ya notificó su salida con agradecimientos, pues fue clave en un momento histórico para el equipo.

Y que Caicedo fue una de las figuras de la tercera estrella del Tolima (2021-1) cuando superó a Millonarios en la final luego de ir abajo en el marcador en el partido de vuelta en El Campín, y lo hizo con doblete de Juan Fernando.

No obstante, hay voces que afirman que no solo fue ofrecido, sino que en realidad es del gusto del cuerpo técnico, por lo que sería anunciado en los próximos días, teniendo en cuenta que la negociación no tendría mayores trabas ya que es agente libre.

¿En cuáles equipos ha jugado Juan Fernando Caicedo y cuántos goles tiene?

Además de Deportes Tolima, Juan Fernando Caicedo jugó en el DIM, Independiente Santa Fe, Atlético Huila, Deportes Quindío y Cortulua; fuera del país militó en Independiente de Avellaneda y New England Revolution de la MLS.

Como profesional suma 117 goles y ha sido campeón de Liga en dos ocasiones (con Tolima en 2021 y con Medellín en 2016), además ganó una Superliga (2022) con los Pijaos.