Un equipo podría asegurar cuadrangulares esta fecha en la Liga Betplay

A 3 puntos del "número mágico"

El equipo que podría asegurar el paso a la siguiente ronda es nada más y nada menos que el Atlético Bucaramanga, el equipo dirigido por Leonel Álvarez ha sido sin ninguna duda el mejor equipo de esta fase de todos contra todos en el segundo semestre de la Liga Betplay, los búcaros están primeros en la tabla de posiciones y en esta misma fecha podrían asegurar su lugar en la siguiente ronda con 5 partidos de margen. Con 8 victorias, 3 empates y solo 3 derrotas el equipo bumangués tiene ya 27 puntos quedando solo a 3 del "número mágico" que son los 30, con mucha contundencia y un gran futbol están muy cerca de meterse no solo anticipadamente sino también como cabeza de grupo.

Con un Luciano Pons inspirado que lleva 8 goles en liga y unos muy buenos partidos de otras figuras como Sambueza o Faber Gil, Bucaramanga ha conseguido tener una ofensiva que genera respeto en el futbol colombiano, a esto sumándole la gran temporada de Aldair Quintana y una defensa sólida con Henao y Mena, el equipo se convierte en uno de los mas goleadores pero también uno de los menos vencidos de toda la liga.