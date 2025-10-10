Cargando contenido

Partido de Liga BetPlay
Futbolista de la Liga BetPlay
Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Vie, 10/10/2025 - 07:54

Un equipo podría asegurar cuadrangulares esta fecha en la Liga Betplay

A falta de 6 fechas por jugarse ya hay un equipo muy cerca de asegurar su lugar en la siguiente ronda.

El segundo semestre de la Liga Betplay ha sido uno un poco extraño, con momentos muy bajos de equipos grandes como Millonarios y América, con dudas en otros como Santa Fe o Nacional y con la salida de muchos técnicos, con un descendido ya confirmado, Envigado y el otro a punto de conocerse, todavía no se conoce ningún clasificado, pero en esta fecha uno de los equipos podría decir presente desde ya en la ronda de cuadrangulares semifinales. 

Este equipo ha sido uno de los más constantes y con la fe puesta en un proceso de ya varios años está muy cerca de meterse otra vez en la siguiente ronda de la liga. 

Lea también
Image
Junior sufrió sanción

¿Renovación en Junior? Muchos jugadores acaban contrato en diciembre

Ver más

A 3 puntos del "número mágico"

El equipo que podría asegurar el paso a la siguiente ronda es nada más y nada menos que el Atlético Bucaramanga, el equipo dirigido por Leonel Álvarez ha sido sin ninguna duda el mejor equipo de esta fase de todos contra todos en el segundo semestre de la Liga Betplay, los búcaros están primeros en la tabla de posiciones y en esta misma fecha podrían asegurar su lugar en la siguiente ronda con 5 partidos de margen. Con 8 victorias, 3 empates y solo 3 derrotas el equipo bumangués tiene ya 27 puntos quedando solo a 3 del "número mágico" que son los 30, con mucha contundencia y un gran futbol están muy cerca de meterse no solo anticipadamente sino también como cabeza de grupo. 

Con un Luciano Pons inspirado que lleva 8 goles en liga y unos muy buenos partidos de otras figuras como Sambueza o Faber Gil, Bucaramanga ha conseguido tener una ofensiva que genera respeto en el futbol colombiano, a esto sumándole la gran temporada de Aldair Quintana y una defensa sólida con Henao y Mena, el equipo se convierte en uno de los mas goleadores pero también uno de los menos vencidos de toda la liga. 

Lea también
Image
La tabla se aprieta: 7 equipos pelean dos lugares en la Liga Betplay

La tabla se aprieta: 7 equipos pelean por dos lugares en la Liga Betplay

Ver más

Esto le queda a los búcaros 

El equipo de Leonel, ya concentrado completamente en liga tras la remontada de América en Copa, tiene todavía por delante 6 partidos, en los que necesita puntos no tanto para clasificar sino para asegurarse como cabeza de grupo y tener la ventaja deportiva. Los partidos que le quedan son los siguientes: 

  • Recibirá a Unión 
  • Visitará a Millonarios
  • Recibe a Llaneros 
  • Visita a Medellín 
  • Recibe a La Equidad
  • Visita a Pasto 

 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Imagen

Tabla de Posiciones

Imagen
Atlético Bucaramanga

Atlético Bucaramanga

Imagen
Leonel Álvarez

Leonel Álvarez

Imagen

Luciano Pons

Cargando más contenidos

Fin del contenido