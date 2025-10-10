Actualizado:
Vie, 10/10/2025 - 07:54
Un equipo podría asegurar cuadrangulares esta fecha en la Liga Betplay
A falta de 6 fechas por jugarse ya hay un equipo muy cerca de asegurar su lugar en la siguiente ronda.
El segundo semestre de la Liga Betplay ha sido uno un poco extraño, con momentos muy bajos de equipos grandes como Millonarios y América, con dudas en otros como Santa Fe o Nacional y con la salida de muchos técnicos, con un descendido ya confirmado, Envigado y el otro a punto de conocerse, todavía no se conoce ningún clasificado, pero en esta fecha uno de los equipos podría decir presente desde ya en la ronda de cuadrangulares semifinales.
Este equipo ha sido uno de los más constantes y con la fe puesta en un proceso de ya varios años está muy cerca de meterse otra vez en la siguiente ronda de la liga.
A 3 puntos del "número mágico"
El equipo que podría asegurar el paso a la siguiente ronda es nada más y nada menos que el Atlético Bucaramanga, el equipo dirigido por Leonel Álvarez ha sido sin ninguna duda el mejor equipo de esta fase de todos contra todos en el segundo semestre de la Liga Betplay, los búcaros están primeros en la tabla de posiciones y en esta misma fecha podrían asegurar su lugar en la siguiente ronda con 5 partidos de margen. Con 8 victorias, 3 empates y solo 3 derrotas el equipo bumangués tiene ya 27 puntos quedando solo a 3 del "número mágico" que son los 30, con mucha contundencia y un gran futbol están muy cerca de meterse no solo anticipadamente sino también como cabeza de grupo.
Con un Luciano Pons inspirado que lleva 8 goles en liga y unos muy buenos partidos de otras figuras como Sambueza o Faber Gil, Bucaramanga ha conseguido tener una ofensiva que genera respeto en el futbol colombiano, a esto sumándole la gran temporada de Aldair Quintana y una defensa sólida con Henao y Mena, el equipo se convierte en uno de los mas goleadores pero también uno de los menos vencidos de toda la liga.
Esto le queda a los búcaros
El equipo de Leonel, ya concentrado completamente en liga tras la remontada de América en Copa, tiene todavía por delante 6 partidos, en los que necesita puntos no tanto para clasificar sino para asegurarse como cabeza de grupo y tener la ventaja deportiva. Los partidos que le quedan son los siguientes:
- Recibirá a Unión
- Visitará a Millonarios
- Recibe a Llaneros
- Visita a Medellín
- Recibe a La Equidad
- Visita a Pasto
Fuente
Antena 2