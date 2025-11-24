Un extremo descartó llegar a Millonarios para 2026

Millonarios continúa moviéndose en el mercado de fichajes para conformar su plantilla de 2026, y una de las prioridades del club es reforzar la posición de extremo, zona que el cuerpo técnico considera clave para potenciar el ataque.

Puede leer: "Del Cali me han llamado, pero NO": exdelantero de América

Uno de los nombres que apareció en el radar embajador fue el de Kevin Velasco, jugador de 28 años que este año militó en Athletico Paranaense y cuyo pase pertenece a Puebla de México.

Kevin Velasco no tiene en sus planes llegar a Millonarios

Sin embargo, pese a los rumores que lo acercaban al cuadro bogotano, su representante Hamed Correa aclaró la situación en diálogo con 'Zona Libre de Humo' y descartó cualquier negociación con Millonarios.

“El día que Kevin quiera regresar a Colombia, la primera opción siempre será Deportivo Cali”, afirmó Correa, cerrando de manera tajante la posibilidad del fichaje.