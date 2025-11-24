Actualizado:
Lun, 24/11/2025 - 21:12
Un extremo descartó llegar a Millonarios para 2026
El futbolista continuaría su carrera deportiva fuera de Colombia.
Millonarios continúa moviéndose en el mercado de fichajes para conformar su plantilla de 2026, y una de las prioridades del club es reforzar la posición de extremo, zona que el cuerpo técnico considera clave para potenciar el ataque.
Uno de los nombres que apareció en el radar embajador fue el de Kevin Velasco, jugador de 28 años que este año militó en Athletico Paranaense y cuyo pase pertenece a Puebla de México.
Kevin Velasco no tiene en sus planes llegar a Millonarios
Sin embargo, pese a los rumores que lo acercaban al cuadro bogotano, su representante Hamed Correa aclaró la situación en diálogo con 'Zona Libre de Humo' y descartó cualquier negociación con Millonarios.
“El día que Kevin quiera regresar a Colombia, la primera opción siempre será Deportivo Cali”, afirmó Correa, cerrando de manera tajante la posibilidad del fichaje.
La razón pasa por el vínculo del jugador con el club vallecaucano: Velasco es canterano del Deportivo Cali y allí consiguió el único título de su carrera, la Liga 2021-II, etapa en la que fue figura.
Además, el extremo registra pasos por Cúcuta Deportivo, Atlético FC, Puebla y Paranaense, lo que le ha permitido acumular experiencia internacional en los últimos años.
En 2022 incluso fue citado a compromisos amistosos con la Selección Colombia, un reconocimiento a su rendimiento en el fútbol local e internacional.
Con la negativa de Velasco, Millonarios deberá explorar nuevas alternativas para reforzar la banda, una necesidad evidente dentro del proyecto deportivo para 2026.
