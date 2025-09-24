Actualizado:
Mié, 24/09/2025 - 17:30
Un ídolo americano alza la voz: Se ofreció como nuevo presidente
Un histórico jugador de América se ofreció para ser el nuevo presidente del equipo.
El América de Cali atraviesa un momento deportivo e institucional muy complejo que ha generado inconformidad en la hinchada. La situación en la Liga BetPlay refleja la crisis: malos resultados, cambios en el cuerpo técnico y una evidente desconexión entre las expectativas de los aficionados y lo que el equipo muestra en el campo.
La incertidumbre sobre el rumbo del equipo crece cada semana, mientras aumentan las voces que piden un cambio profundo en la dirigencia. Una figura histórica del club ha decidido dar un paso al frente y ofrecerse públicamente para asumir la presidencia de la institución.
El ofrecimiento de un referente escarlata
El exdelantero escarlata, recordado por ser campeón con América en 2001 y 2002, sorprendió con sus declaraciones al afirmar que estaría dispuesto a asumir la presidencia del club, siempre y cuando se le otorgue la autonomía necesaria para tomar decisiones trascendentales. Con la frase “por América haría cualquier cosa”, Vásquez dejó en claro que su motivación no pasa por intereses personales, sino por el deseo de ver a la institución retomar el protagonismo que históricamente la ha caracterizado.
Más allá de su ofrecimiento, Julián Vásquez no dudó en señalar a los actuales dirigentes como responsables de la crisis. En sus declaraciones apuntó directamente a Tulio y Marcela Gómez, a quienes responsabilizó por la planificación fallida y el “desastre deportivo” que hoy ubica al América en los últimos lugares de la tabla. Según explicó, las malas decisiones administrativas y deportivas han sido determinantes para que el club, pese a su grandeza, atraviese uno de los momentos más oscuros de los últimos años.
¿Un nuevo rumbo para América de Cali?
El llamado de Julián Vásquez llega en un momento donde el América de Cali parece necesitar más que nunca un cambio de rumbo. Su disposición a asumir la presidencia del club, acompañada de un mensaje claro de compromiso y amor por la institución, refleja el sentir de muchos hinchas que buscan en él una alternativa distinta a la actual dirigencia. Vásquez plantea un reto ambicioso: devolverle la grandeza a un club que hoy atraviesa tiempos difíciles.
