Un ídolo americano alza la voz: Se ofreció como nuevo presidente

El ofrecimiento de un referente escarlata

El exdelantero escarlata, recordado por ser campeón con América en 2001 y 2002, sorprendió con sus declaraciones al afirmar que estaría dispuesto a asumir la presidencia del club, siempre y cuando se le otorgue la autonomía necesaria para tomar decisiones trascendentales. Con la frase “por América haría cualquier cosa”, Vásquez dejó en claro que su motivación no pasa por intereses personales, sino por el deseo de ver a la institución retomar el protagonismo que históricamente la ha caracterizado.

Más allá de su ofrecimiento, Julián Vásquez no dudó en señalar a los actuales dirigentes como responsables de la crisis. En sus declaraciones apuntó directamente a Tulio y Marcela Gómez, a quienes responsabilizó por la planificación fallida y el “desastre deportivo” que hoy ubica al América en los últimos lugares de la tabla. Según explicó, las malas decisiones administrativas y deportivas han sido determinantes para que el club, pese a su grandeza, atraviese uno de los momentos más oscuros de los últimos años.