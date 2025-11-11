Un ídolo de América es candidato a ser el nuevo técnico de Santa Fe

Independiente Santa Fe continúa en la búsqueda de su nuevo director técnico para afrontar la temporada 2026, en la que regresará a la Copa Libertadores. Según reveló el presidente Eduardo Méndez en declaraciones a Antena 2, el nombre del entrenador será anunciado la próxima semana.

El dirigente aseguró que la directiva trabaja con calma para tomar la mejor decisión posible, priorizando la experiencia internacional y la capacidad de proyectar un equipo competitivo en el ámbito continental.

Uno de los nombres que suena con fuerza es el del uruguayo Jorge ‘Polilla’ da Silva, quien actualmente se encuentra sin equipo. La dirigencia Cardenal lo considera un candidato firme por su recorrido y conocimiento del fútbol colombiano.

Polilla da Silva es recordado como ídolo por parte de la afición de América de Cali, club en el que jugó entre 1989 y 1994, periodo en el que ganó dos títulos y se consolidó como una de las figuras del equipo.