Mar, 11/11/2025 - 17:07
Un ídolo de América es candidato a ser el nuevo técnico de Santa Fe
La dirigencia del León espera confirmar a su nuevo técnico en unos días, al margen de que clasifique o no a cuadrangulares.
Independiente Santa Fe continúa en la búsqueda de su nuevo director técnico para afrontar la temporada 2026, en la que regresará a la Copa Libertadores. Según reveló el presidente Eduardo Méndez en declaraciones a Antena 2, el nombre del entrenador será anunciado la próxima semana.
El dirigente aseguró que la directiva trabaja con calma para tomar la mejor decisión posible, priorizando la experiencia internacional y la capacidad de proyectar un equipo competitivo en el ámbito continental.
Uno de los nombres que suena con fuerza es el del uruguayo Jorge ‘Polilla’ da Silva, quien actualmente se encuentra sin equipo. La dirigencia Cardenal lo considera un candidato firme por su recorrido y conocimiento del fútbol colombiano.
Polilla da Silva es recordado como ídolo por parte de la afición de América de Cali, club en el que jugó entre 1989 y 1994, periodo en el que ganó dos títulos y se consolidó como una de las figuras del equipo.
Estadísticas de Polilla da Silva como entrenador de América
Como entrenador, el uruguayo tuvo dos etapas con América: la primera entre 2017 y 2018, donde dirigió 25 partidos (10 victorias, 8 empates y 7 derrotas); y la segunda entre 2024 y 2025, con 66 compromisos (29 triunfos, 24 empates y 13 caídas).
Palmarés de Polilla da Silva
Pese a sus números positivos, da Silva no logró ser campeón con el cuadro escarlata. Sin embargo, su palmarés incluye siete títulos: tres con Defensor Sporting, tres con Peñarol y uno con Al Nassr de Arabia Saudita.
A sus 63 años, el estratega uruguayo podría volver a dirigir en el fútbol colombiano, esta vez en Independiente Santa Fe, equipo que disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y busca un técnico capaz de liderar un nuevo proyecto deportivo.
Eso sí, Polilla compite con otros entrenadores con los que Santa Fe ya habría tenido un acercamiento, entre ellos, César Farías, Pablo Repetto y Pablo Peirano.
