"Un jugador que viene del fútbol de Bolivia no puede ser refuerzo de Nacional"

Atlético Nacional ha tenido un arranque de Liga Betplay por debajo de las expectativas, con apenas un triunfo en cuatro fechas. Las críticas se mantienen por la gestión del técnico Paulo Autuori y el desempeño exhibido por el verdolaga hasta ahora.

León Darío Muñoz, ex atacante de los antioqueños en la década de los noventa, fue severo con sus cuestionamientos hacia el entrenador brasileño y aprovechó para sentar su posición con la llegada de Francisco da Costa, atacante que estuvo en el fútbol boliviano hasta el año pasado.

"La dirección de Autuori en Atlético Nacional ha sido muy poca. En cuanto a los refuerzos, me parece que no son refuerzos para Nacional. Un jugador que viene del fútbol boliviano no puede ser un refuerzo de un club como Atlético Nacional. Creo que Nacional tiene el poder económico para contratar cualquier jugador que tenga más nombre, que venga de otro fútbol y que pueda aportar más", dijo Muñoz en entrevista con Win Sports.

"No es solo una opinión mía. Son muchos hinchas del fútbol los que creen que Nacional no convence, no tiene una ideología de juego, no gana bien sus partidos. En defensa siempre le llegan cinco o seis veces, el rendimiento de los jugadores es oscilatorio. No convence porque no gana bien, porque en los partidos internacionales no resalta. Tiene mucho por mejorar y mucho por agradar. Hay una parte de la hinchada que está esperando mucho más", añadió León Darío en la previa del partido ante Pereira.

Atlético Nacional jugará este jueves frente a los Matecañas desde la 8 pm en el partido de vuelta de la final de la Superliga. Los dirigidos por Autuori ganaron en la ida por 1-0.