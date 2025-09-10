Actualizado:
Mié, 10/09/2025 - 14:53
Un jugador saldrá de Santa Fe y llegará a Nacional para 2026
El Rojo se alista para disputar la Copa Libertadores 2026, en la cual participará desde fase de grupos.
Un jugador se marchará de Independiente Santa Fe al término de la participación en este segundo semestre de 2025, o al menos ese es el indicio luego de diez jornadas de Liga Betplay y el equipo ya instalado en cuartos de Copa Betplay.
Pues Santa Fe no ejecutaría la opción de compra por Yéicar Perlaza, quien volverá a Atlético Nacional, que es el club dueño de sus derechos deportivos. Si bien no se trata de información oficial, esto será confirmado al finalizar el año.
Puede leer: [Foto] Reapareció José Luis Chunga y dejó una triste imagen
Perlaza, de 22 años, es un futbolista polifuncional, quien se puede desempeñar como lateral derecho, extremo y delantero, e incluso con la camiseta del Rojo ya marcó y tuvo algunas buenas presentaciones.
No obstante, el chocoano parece no encajar del todo en el esquema táctico propuesto por el entrenador Jorge Bava, razón por la cual estaría próximo a desligarse definitivamente de Independiente Santa Fe.
Image
Yeicar Perlaza, jugador de Santa Fe
Yeicar Perlaza sale de Santa Fe y se va a Nacional
Yeicar Perlaza llegó a Santa Fe a inicios de 2025 con el aval del entrenador Pablo Peirano, a préstamo con opción de compra desde Atlético Nacional, pues su participación en el Verde era muy reducida.
Antes, el jugador de 22 años había militado en North Texas de Estados Unidos, pero no llegó a despuntar en esta institución, por lo que regresó al futbol colombiano. Ahora, volverá a vestirse de Verde, donde posiblemente busquen cederlo a otro equipo donde tenga más minutos.
Le puede interesar: América renunciaría a la Liga Betplay y fija el reto de David González
Balance de Yeicar Perlaza en Independiente Santa Fe
En Santa Fe, Yeicar Perlaza ha disputado 19 partidos, donde ha anotado un gol, ha dado una asitencia y ha recibido una tarjeta amarilla. Hizo parte de la nómina que consiguió el título de la Liga Betplay del primer semestre el pasado 29 de junio.
Fuente
Antena 2