Un jugador saldrá de Santa Fe y llegará a Nacional para 2026

Un jugador se marchará de Independiente Santa Fe al término de la participación en este segundo semestre de 2025, o al menos ese es el indicio luego de diez jornadas de Liga Betplay y el equipo ya instalado en cuartos de Copa Betplay.

Pues Santa Fe no ejecutaría la opción de compra por Yéicar Perlaza, quien volverá a Atlético Nacional, que es el club dueño de sus derechos deportivos. Si bien no se trata de información oficial, esto será confirmado al finalizar el año.

Perlaza, de 22 años, es un futbolista polifuncional, quien se puede desempeñar como lateral derecho, extremo y delantero, e incluso con la camiseta del Rojo ya marcó y tuvo algunas buenas presentaciones.

No obstante, el chocoano parece no encajar del todo en el esquema táctico propuesto por el entrenador Jorge Bava, razón por la cual estaría próximo a desligarse definitivamente de Independiente Santa Fe.