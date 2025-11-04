Un referente de Nacional compraría al Deportivo Pereira

El futbolista Orlando Berrío anunció oficialmente su interés en adquirir el Deportivo Pereira, según un comunicado emitido este martes 4 de noviembre desde Medellín. El exjugador de Atlético Nacional y Flamengo estaría acompañado en este proyecto por el empresario José Miguel Jaramillo, cofundador de la plataforma de bienestar INTUS.

La propuesta busca rescatar al club en medio de su crisis financiera, marcada por denuncias de jugadores que aseguran no haber recibido salario durante varios meses y por la investigación que adelanta el Ministerio del Deporte, ante el posible retiro del reconocimiento deportivo a la institución.

Berrío y Jaramillo aseguraron que su objetivo es proyectar al Pereira como un referente de gestión moderna, sostenibilidad económica y transformación social, conectando el fútbol con la educación, la innovación y el desarrollo humano.

“Queremos consolidar al Deportivo Pereira como un modelo de impacto social y emocional para el país. El fútbol puede ser una herramienta poderosa para inspirar, unir y transformar vidas”, expresó José Miguel Jaramillo, quien lidera el frente empresarial del proyecto.