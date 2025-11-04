Actualizado:
Un referente de Nacional compraría al Deportivo Pereira
El cuadro Matecaña está urgido de inversores, pues ya tiene un proceso con Mindeporte por faltar a sus obligaciones.
El futbolista Orlando Berrío anunció oficialmente su interés en adquirir el Deportivo Pereira, según un comunicado emitido este martes 4 de noviembre desde Medellín. El exjugador de Atlético Nacional y Flamengo estaría acompañado en este proyecto por el empresario José Miguel Jaramillo, cofundador de la plataforma de bienestar INTUS.
La propuesta busca rescatar al club en medio de su crisis financiera, marcada por denuncias de jugadores que aseguran no haber recibido salario durante varios meses y por la investigación que adelanta el Ministerio del Deporte, ante el posible retiro del reconocimiento deportivo a la institución.
Berrío y Jaramillo aseguraron que su objetivo es proyectar al Pereira como un referente de gestión moderna, sostenibilidad económica y transformación social, conectando el fútbol con la educación, la innovación y el desarrollo humano.
“Queremos consolidar al Deportivo Pereira como un modelo de impacto social y emocional para el país. El fútbol puede ser una herramienta poderosa para inspirar, unir y transformar vidas”, expresó José Miguel Jaramillo, quien lidera el frente empresarial del proyecto.
Orlando Berrío, campeón de Libertadores y ahora empresario
Berrío, de 34 años y oriundo de Cartagena, fue campeón de la Copa Libertadores 2016 con Atlético Nacional y en 2019 repitió el título con Flamengo de Brasil. En su paso por el fútbol colombiano ganó ocho títulos con Nacional y hoy busca llevar su experiencia y mentalidad ganadora a un nuevo rol como empresario del deporte.
“He vivido lo que representa salir campeón de Libertadores con equipos históricos como Nacional y Flamengo. Mi propósito es traer esa mentalidad ganadora, disciplina y profesionalismo a Pereira, para que su gente vuelva a soñar con títulos”, afirmó el atacante.
El comunicado resalta además que Pereira es una ciudad con gran potencial creativo y empresarial, y que este proyecto busca canalizar esa energía en torno a un club que sea “orgullo, plataforma y símbolo de unión para toda la región”.
Por ahora, el grupo Berrío–Jaramillo prepara una propuesta formal respaldada por fondos de inversión de México, Brasil y Estados Unidos. En los próximos días se conocerá el avance de esta negociación, en un momento clave para el futuro institucional del Deportivo Pereira.
Lea el comunicado completo de Orlando Berrío y su intención de comprar al Pereira
