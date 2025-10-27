Actualizado:
Lun, 27/10/2025 - 18:15
Un técnico extranjero toma fuerza para dirigir a Santa Fe
Bajo el interinato de Francisco López, el Rojo prácticamente firmó su eliminación de Liga Betplay.
Independiente Santa Fe sí que ha sufrido la salida de Jorge Bava de la dirección técnica, pues desde su marcha asumió como interino Francisco López, quien ha dirigido seis partidos y ha dejado un saldo de una victoria, dos empates y tres derrotas.
Puede leer: Programación de la fecha 18 de Liga Betplay 2025-II
De paso, el León quedó eliminado de la Copa Betplay ante Independiente Medellín luego de tener la serie de cuartos de final a su favor. Ahora, con lo resultados recientes, tiene escaso margen de error para no quedarse sin jugar los cuadrangulares.
En consecuencia, la dirigencia ha apresurado la búsqueda de director técnico en propiedad, y este lunes 27 de octubre ha empezado a sonar el nombre de un extranjero para retornar al banquillo Cardenal.
Santa Fe repatriaría a un técnico extranjero
Es posible que Pablo Peirano vuelva a ser el director técnico de Independiente Santa Fe. El entrenador uruguayo quien estuvo al frente del León entre octubre de 2023 y febrero de 2025, y luego fue anunciado en Nacional de Montevideo, que lo cesó del cargo este lunes.
NO es un hecho, NO hay negociaciones adelantadas, y tampoco es la única opción que maneja Santa Fe para el banquillo, pero en vista de que Pablo Peirano quedó libre, se identifica con el club y tiene buena relación con la dirigencia, es posible que llegue nuevamente al León.
En caso de darse el regreso de Peirano, un buen sector de la hinchada santafereña posiblemente estaría en desacuerdo, pues de la mano de este entrenador se perdió una final liguera frente a un equipo chico y no se ganaron clásicos.
Le puede interesar: CAV hizo denuncia y expuso a siete árbitros de la Liga Betplay
Las estadísticas de Pablo Peirano en Independiente Santa Fe
Pablo Peirano dirigió a Independiente Santa Fe desde octubre de 2023 hasta febrero de 2025, un lapso en el que hubo 70 partidos, de los cuales ganó 29, empató 20 y perdió 21 para un rendimiento del 50,95 %.
Posteriormente, en Nacional de Montevideo, tuvo un rendimiento del 76 % en vista de que dirigió 33 juegos, en donde ganó 23, empató seis y perdió cuatro. Tampoco fue campeón y tampoco ganó clásicos.
Fuente
Antena 2