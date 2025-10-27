Un técnico extranjero toma fuerza para dirigir a Santa Fe

Independiente Santa Fe sí que ha sufrido la salida de Jorge Bava de la dirección técnica, pues desde su marcha asumió como interino Francisco López, quien ha dirigido seis partidos y ha dejado un saldo de una victoria, dos empates y tres derrotas.

De paso, el León quedó eliminado de la Copa Betplay ante Independiente Medellín luego de tener la serie de cuartos de final a su favor. Ahora, con lo resultados recientes, tiene escaso margen de error para no quedarse sin jugar los cuadrangulares.

En consecuencia, la dirigencia ha apresurado la búsqueda de director técnico en propiedad, y este lunes 27 de octubre ha empezado a sonar el nombre de un extranjero para retornar al banquillo Cardenal.

Santa Fe repatriaría a un técnico extranjero

Es posible que Pablo Peirano vuelva a ser el director técnico de Independiente Santa Fe. El entrenador uruguayo quien estuvo al frente del León entre octubre de 2023 y febrero de 2025, y luego fue anunciado en Nacional de Montevideo, que lo cesó del cargo este lunes.