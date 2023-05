Un viejo conocido del Bolillo le baja el pulgar al Junior: "Aquí yo me quedo"

Junior de Barranquilla se quedó por fuera de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay. Es por ello que comienza a planificar su presentación para el próximo semestre; donde, de la mano de Hernán Darío Gómez, esperan conquistar la décima estrella de su historia.

En este sentido, sonaron algunos nombres para reforzar al equipo para el próximo semestre. Uno de ellos, es Fidel Escobar, quien anteriormente coincidió con el Bolillo cuando este dirigió a la Selección de Panamá.

El jugador canalero milita actualmente en el Deportivo Saprissa, equipo que este fin de semana se consagró campeón en Costa Rica luego de vencer en la final al Alajuelense. En medio de la celebración por el título, Escobar entregó unas declaraciones en las que dejó en claro su deseo de continuar en territorio tico:

"Puede haber muchas ofertas, pero yo me quedo en la institución (Saprissa). Tengo contrato hasta 2025. Me ha escrito mucha gente para preguntarme si me voy, pero yo me quedo luchando por esta institución", expresó el internacional panameño, quien además aseguró que se han generado muchos rumores sobre su salida.