Unión cada vez más cerca de la B, Nacional lo hunde con su victoria

Unión cada vez más cerca del descenso

El equipo de Santa Marta jugó un gran partido frente a Nacional, con una brillante actuación de su arquero Joaquín Mattalia todo indicaba que el partido terminaría en empate, sin embargo en los últimos minutos apareció Andrés Román para decretar el 2-1 final.

El panorama de Unión Magdalena en la Liga BetPlay es crítico, pues ocupa el último lugar en la tabla del descenso con el promedio más bajo del campeonato. La derrota ante Nacional agudizó su situación y lo dejó prácticamente sin margen de error, dependiendo no solo de sus resultados, sino también de lo que hagan rivales directos como Envigado y Boyacá Chicó. Aunque matemáticamente aún no está descendido, el cuadro samario necesita una reacción inmediata para mantener vivas sus esperanzas, en medio de una presión creciente de su afición y de la obligación de sumar de manera urgente en las jornadas que restan.