Actualizado:
Dom, 21/09/2025 - 18:38
Unión cada vez más cerca de la B, Nacional lo hunde con su victoria
La victoria de Atlético Nacional sobre Unión Magdalena deja al equipo de Santa Marta muy complicado de cara al futuro.
Atlético Nacional se impuso a Unión Magdalena con un apretado 2-1, el gol de Andrés Román al minuto 92 le dio al conjunto verdolaga tres puntos vitales para mantenerse en la pelea por entrar a los ocho, de hecho con esta victoria Nacional se acerca a las primeras posiciones.
Unión por otro lado vive un presente realmente complicado y aunque todavía no es oficial todo parecería indicar que el equipo de Santa Marta jugará el próximo año en la segunda categoría del futbol profesional colombiano.
Unión cada vez más cerca del descenso
El equipo de Santa Marta jugó un gran partido frente a Nacional, con una brillante actuación de su arquero Joaquín Mattalia todo indicaba que el partido terminaría en empate, sin embargo en los últimos minutos apareció Andrés Román para decretar el 2-1 final.
El panorama de Unión Magdalena en la Liga BetPlay es crítico, pues ocupa el último lugar en la tabla del descenso con el promedio más bajo del campeonato. La derrota ante Nacional agudizó su situación y lo dejó prácticamente sin margen de error, dependiendo no solo de sus resultados, sino también de lo que hagan rivales directos como Envigado y Boyacá Chicó. Aunque matemáticamente aún no está descendido, el cuadro samario necesita una reacción inmediata para mantener vivas sus esperanzas, en medio de una presión creciente de su afición y de la obligación de sumar de manera urgente en las jornadas que restan.
Nacional venció a Unión Magdalena con un gol agónico en los minutos finales
Atlético Nacional terminó llevándose los tres puntos con un gol en los minutos finales, gracias a una jugada de Andrés Román que definió de cabeza cuando el partido parecía estar encaminado al empate.
Durante buena parte del encuentro, Unión Magdalena resistió con orden defensivo, evitando que Nacional aprovechara varios acercamientos peligrosos. Sin embargo, la insistencia del visitante terminó por romper la resistencia local, sobre todo en los minutos decisivos.
Fuente
Antena 2