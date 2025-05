Unión Magdalena buscará los puntos contra Once Caldas: dura acusación

Sin duda, el compromiso por el todos contra todos de la Liga Betplay entre Unión Magadalena y Once Caldas no tuvo el mejor final, pues lo cierto es que el juego tuvo que ser interrumpido ante la invasión por parte de hinchas del equipo samario a la cancha sobre el minuto 80 de juego.

Ante esta situación, se determinó la finalización del partido ya que los aficionados del conjunto local intentaron agredir a los jugadores e incluso, el entrenador del Once Caldas terminó con una herida tras los disturbios.

Ahora, se ha dado a conocer que Unión Magdalena interpuso recursos frente a los cargos que le imputaron al club por la invasión de los hinchas. De esta forma, el club buscará ante el Comité Disciplinario de la Dimayor reclamar los puntos que perdió en el compromiso.

Recientemente, se dio a conocer que Alberto Mario Garzón, presidente del Unión, desmintió los hechos que se presentaron tras la invasión de los aficionados y dio a conocer que según su investigación, el técnico del Once no sufrió golpes por parte de los invasores.

"El técnico de Once Caldas, en una maniobra, en una pilatuna de parte del ‘Arriero’, dijo que le habían pegado y eso no es cierto. Nosotros hemos hecho un estudio, un análisis y una investigación exhaustiva, con videos, con testimonios, y no es cierto", dio a conocer.

“El árbitro central (Carlos Ortega) se acercó al camerino del Unión Magdalena para decir que en 15 minutos se reanudaba el partido, previo a un concepto de la policía que garantizaba el orden público y que había todas las condiciones para continuar con el juego.

Luego el árbitro se dirigió al vestuario del equipo visitante para manifestarles lo mismo, y se encontró que los jugadores se estaban bañados y cambiados; el técnico, mañosamente decía que le habían pegado, cosa que no es cierto. Lo hizo engañosamente para decir que no había garantías, y el árbitro flaqueó", completó en su exposición sobre el caso.

De esta forma, Unión Magdalena dio a conocer que buscan ganar los puntos ante el comité de la Dimayor:"Aspiramos a que esos 3 puntos no los devuelvan a nosotros, porque realmente lo que hizo el técnico del Once Caldas fue una maniobra para ganar 3-0 el partido, y no 1-0 como iba el marcador", finalizó.