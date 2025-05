Unión Magdalena se "apiada" de América: polémica decisión para Liga BetPlay

Cada vez falta menos para que finalice la fase de "todos contra todos" de la Liga BetPlay 2025-I y los ocho mejores equipos de la competencia ya se van posicionando en la tabla de posiciones para asegurar su cupo en los cuadrangulares. América de Cali es justamente una de estas escuadras que ya cuenta con un nombre escrito en la siguiente instancia de la competencia al haber completado ya 33 puntos.

El equipo comandado por Jorge Da Silva, el cual no viene de pasar su mejor momento en la Copa Sudamericana y de dejar en riesgo su continuidad en este certamen, está obligado a quedar como cabeza de serie de la Liga BetPlay, por lo que sumar de a tres unidades en el Estadio Sierra Nevada será fundamental y Unión Magdalena les dio una leve ventaja para este compromiso, ya que a pesar de los recientes acontecimientos que se han presentado con su hinchada, le permitirá a los fanáticos 'escarlatas' asistir al escenario deportivo.

Le puede interesar: Arden las Eliminatorias: así quedaría la tabla tras posible sanción de FIFA a Brasil

Presidente de Unión Magdalena confirmó el ingreso de hinchada de América al Sierra Nevada

Unión Magdalena está a punto de finalizar su participación en la presente edición de la Liga BetPlay, la cual contó con un rendimiento bastante deplorable a lo largo de las 18 fechas que han disputado hasta el momento y que lo deja sin haber sumado de a tres puntos a lo largo de toda la temporada a pesar de los refuerzos que se llevaron a cabo y el cambio de cuerpo técnico que hubo en medio del certamen.

El 'ciclón bananero' no "levantó cabeza" en cuanto a lo futbolístico y la opción de descender nuevamente a la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano está más que vigente. Aunque este no es el único "dolor de cabeza" que han tenido que afrontar los directivos del club y el respectivo cuerpo técnico, ya que los hinchas tampoco se han comportado de la mejor manera y han causado varios estragos cuando el equipo no les da los resultados que esperan, por lo cual se tomó la radical decisión de prohibir el ingreso de las barras populares al Estadio Sierra Nevada.