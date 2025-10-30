Cargando contenido

Unión Magdalena vs Deportes Tolima EN VIVO hora y canal para ver Liga
Unión Magdalena vs Deportes Tolima EN VIVO hora y canal para ver Liga
Antena 2
Liga Betplay
Actualizado:
Jue, 30/10/2025 - 14:17

Unión Magdalena vs Deportes Tolima EN VIVO hora y canal para ver Liga

Unión ya descendido recibe al Tolima.

El Tolima busca asegurar matemáticamente su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay, para eso necesita un triunfo sobre un Unión Magdalena ya descendido que juega más por el honor que por otra cosa. 

Tolima llega en la sexta posición con 29 puntos, producto de 9 victorias 2 empates y 6 derrotas que lo tienen al borde de la clasificación, el conjunto dirigido por Lucas González se ha convertido en un rival muy duro para cualquiera que lo enfrente y busca imponerse en Santa Marta.

Por su lado Unión llega ya descendido y sin jugarse nada, nada más completar el calendario, con 18 puntos está en la decimoquinta posición.

Hora y canal para ver el partido

El partido entre Unión Magdalena y Deportes Tolima se jugará hoy 30 de octubre de 2025 a partir de las 4:00p.m. hora colombiana y se podrá ver por la señal en vivo de Win Sports.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Unión Magdalena

Unión Magdalena

Imagen
Tolima

Deportes Tolima

Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Cargando más contenidos

Fin del contenido