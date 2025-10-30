Unión Magdalena vs Deportes Tolima EN VIVO hora y canal para ver Liga

El Tolima busca asegurar matemáticamente su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay, para eso necesita un triunfo sobre un Unión Magdalena ya descendido que juega más por el honor que por otra cosa.

Tolima llega en la sexta posición con 29 puntos, producto de 9 victorias 2 empates y 6 derrotas que lo tienen al borde de la clasificación, el conjunto dirigido por Lucas González se ha convertido en un rival muy duro para cualquiera que lo enfrente y busca imponerse en Santa Marta.

Por su lado Unión llega ya descendido y sin jugarse nada, nada más completar el calendario, con 18 puntos está en la decimoquinta posición.