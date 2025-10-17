Actualizado:
Vie, 17/10/2025 - 17:04
Unión Magdalena vs Envigado EN VIVO 17 de octubre: hora y canal para la Liga Betplay
Se disputa la fecha 16 de la Liga Betplay.
Unión Magdalena y Envigado disputan la fecha 16 de la Liga Betplay.
El equipo samario busca sumar para salvarse del descenso; mientras que los visitantes ya aseguraron su cupo en segunda división.
Siga Unión Magdalena vs Envigado EN VIVO 17 de octubre: hora y canal para la Liga Betplay
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Win+.
Horarios del partido
Colombia, Ecuador y Perú: 18:30
Bolivia, Chile y Venezuela: 19:30
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:30
Fuente
Antena 2