Unión Magdalena y Envigado disputan la fecha 16 de la Liga Betplay.

El equipo samario busca sumar para salvarse del descenso; mientras que los visitantes ya aseguraron su cupo en segunda división.

Siga Unión Magdalena vs Envigado EN VIVO 17 de octubre: hora y canal para la Liga Betplay

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Win+.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 18:30

Bolivia, Chile y Venezuela: 19:30

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:30