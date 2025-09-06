Unión Magdalena Vs junior EN VIVO HOY 6 de septiembre: Liga BetPlay, fecha 10

Unión Magdalena y Junior de Barranquilla disputan este sábado 6 de septiembre una nueva edición del clásico de la Costa Caribe, que en esta ocasión es válido por la fecha 10 de la Liga BetPlay.

El ciclón bananero y el cuadro 'tiburón' afrontan el compromiso con dos realidades diferentes, ya que el primero es 17 en el campeonato con solo ocho unidades, mientras que el conjunto 'rojiblanco' está líder del certamen con 20 puntos.

En esta oportunidad, Unión Magdalena tratará de sacudirse de los malos resultados en el semestre, ya que de cuatro partidos jugados en condición de local registra dos derrotas y dos empates.

Por otro lado, Junior quiere mantener el buen rendimiento bajo la dirección técnica de Alfredo Arias, el cual le ha permitido tomar ventaja en la primera posición.