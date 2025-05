Unión Magdalena vs Once Caldas: hinchas intentan agredir a los jugadores y se suspende partido

El marco de la fecha 17 de la Liga BetPlay se vio manchado por un nuevo acto de intolerancia deportiva protagonizada por los hinchas de Unión Magdalena en el compromiso frente a Once Caldas, el cual se está llevando a cabo en el Estadio Sierra Nevada de la ciudad de Santa Marta.

A falta de más de 10 minutos para que finalizara el partido, los fanáticos del 'ciclón bananero' ingresaron al terreno de juego con la intención de agredir a los jugadores que allí se encontraban, quienes tuvieron que salir corriendo directo a los vestuarios para evitar inconvenientes. Este hecho causó la suspensión parcial del partido que ya iba perdiendo Unión por un marcador de 0-1 protagonizado por el goleador colombiano, Dayro Moreno.

[VIDEO] Hinchas intentaron agredir a los jugadores y se tuvo que suspender el partido entre Unión Magdalena y Once Caldas

Fanáticos de Unión Magdalena no soportaron más el mal momento por el que está pasando su equipo y que cada vez los deja más cerca nuevamente del descenso. El regreso del 'ciclón bananero' a la máxima división del Fútbol Profesional Colombiano no cumplió con las expectativas y objetivos planteados a principio de la temporada, lo que ha causado gran frustración en los hinchas, quienes ya no quieren ver a su equipo ubicado en la última casilla y sin saber lo que es la victoria a lo largo de 17 fechas disputadas.

La "gota que derramó el vaso" fue la nueva derrota parcial ante el equipo comandado por el 'Arriero' Herrera y Dayro Moreno, el cual estaba a punto de llevarse los tres puntos en el bolsillo tras un gol marcado por el goleador de 39 años sobre el minuto 62, hasta el momento en el que ingresaron los hinchas al terreno de juego y causaron la suspensión del partido.