Uno de los mejores jugadores de Junior se iría a la MLS
Tres equipos internacionales habrían mostrado interés en el extremo barranquillero.
El futuro de José Enamorado podría estar lejos de Barranquilla. El atacante cartagenero, una de las piezas más desequilibrantes de Junior, estaría en la mira de varios clubes del exterior de cara a la próxima temporada, según versiones que han tomado fuerza en las últimas horas.
¿Cuál sería el nuevo equipo de José Enamorado si sale de Junior?
De acuerdo con el periodista Alexis Rodríguez, tres equipos han mostrado interés en fichar al extremo: uno de Argentina y dos de Estados Unidos. Entre ellos, el Colorado Rapids de la MLS sería el que más ha avanzado en las gestiones y estaría dispuesto a presentar una oferta formal en las próximas semanas.
Enamorado, de 26 años, llegó al conjunto barranquillero en julio de 2023 procedente de Independiente Santa Fe, aunque sus derechos deportivos pertenecían al Real Cartagena.
Desde su llegada al Junior, el atacante se consolidó como uno de los jugadores más destacados del frente ofensivo, aportando velocidad, desequilibrio y gol.
Con el equipo rojiblanco, Enamorado se consagró campeón de la Liga Betplay 2023-II, título que marcó su primer gran logro en la máxima categoría del fútbol colombiano.
Estadísticas de José Enamorado
En lo que va de la temporada 2025, el extremo acumula 42 partidos disputados, en los que ha anotado siete goles y ha registrado cuatro asistencias, manteniendo una regularidad destacada.
Su nivel ha despertado el interés de varios mercados, y desde Barranquilla se habla de la posibilidad de una transferencia que beneficie tanto al jugador como a la institución.
Por ahora, Junior no ha emitido un comunicado oficial sobre su futuro, pero todo indica que José Enamorado podría tener su primera experiencia internacional en 2026.
