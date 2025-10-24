Uno de los mejores jugadores de Junior se iría a la MLS

El futuro de José Enamorado podría estar lejos de Barranquilla. El atacante cartagenero, una de las piezas más desequilibrantes de Junior, estaría en la mira de varios clubes del exterior de cara a la próxima temporada, según versiones que han tomado fuerza en las últimas horas.

Puede leer: A Medellín lo despojarían de una figura: se irá al exterior en 2026

¿Cuál sería el nuevo equipo de José Enamorado si sale de Junior?

De acuerdo con el periodista Alexis Rodríguez, tres equipos han mostrado interés en fichar al extremo: uno de Argentina y dos de Estados Unidos. Entre ellos, el Colorado Rapids de la MLS sería el que más ha avanzado en las gestiones y estaría dispuesto a presentar una oferta formal en las próximas semanas.

Enamorado, de 26 años, llegó al conjunto barranquillero en julio de 2023 procedente de Independiente Santa Fe, aunque sus derechos deportivos pertenecían al Real Cartagena.

Desde su llegada al Junior, el atacante se consolidó como uno de los jugadores más destacados del frente ofensivo, aportando velocidad, desequilibrio y gol.