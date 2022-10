"Uno se preocupa cuando no tiene nada": Gamero defiende la actualidad de Millonarios

Millonarios sigue en la cima de la Liga Betplay, pesé a los últimos resultados. El equipo de Alberto Gamero está muy cerca de la clasificación y espera lograr el objetivo para poder pesar en los cuadrangulares y la final de Copa.

El entrenador samario habló con el programa ‘En la Jugada’ de RCN Radio sobre lo que es el presente de su equipo y los puntos a mejorar para recuperar su mejor nivel.

Últimos resultados:

"Yo voy a ser sincero, yo no estoy preocupado. Uno se preocupa cuando no tiene nada, pero creo que el equipo ha mostrado muchas cosas buenas y solo es mejorar unas cositas. A veces los técnicos ven los partidos de una forma y son de otra.

“Escuché hablar que el partido contra Millonarios fue el peor en la era Gamero y yo me pongo a analizar y para nadie es un secreto que tenemos errores en el tercio ofensivo, pero contra Equidad jugamos la mayor parte del tiempo en su campo".

“El equipo no ha perdido la idea. Yo no estoy preocupado. Tenemos que mejorar unas cositas, pero ellos saben el objetivo".

Los errores defensivos

“No solamente son los errores defensivos, tenemos que mejorar en lo ofensivo. Yo pienso que hemos mejorado muchas cosas al margen que hemos tenido que cambiar la defensa. Hemos mejorado mucho, somos el segundo equipo con menos goles en contra”.

“Le repito a toda la afición nosotros necesitamos mejorar en el tercio ofensivo, recuperar unas cositas que veníamos haciendo".

Jugar dos torneos

"Yo nunca me he quejado. Les digo a los jugadores, ustedes tienen que preparase para jugar miércoles-domingo-miércoles-domingo. Yo no te puedo sacar excusas. Hemos hecho un esfuerzo importante y hemos jugado ante equipos con nombre".

Rotación en el equipo

"La meta de nosotros es clasificar y después iremos armando al equipo con el que mejor este para jugar Hemos tenido jugadores que entran y lo hacen muy bien."

"Tenemos más cosas buenas que malas podemos corregir porque es poquito lo que hay que corregir".

Por ahora, el cuadro azul se alista para su siguiente partido. Millonarios se medirá con Sata Fe a mitad de semana en una nueva edición del clásico capitalino.