"Va a dar mucho de que hablar": Gamero se rindió al Pereira y destacó el trabajo de Millonarios

Millonarios tuvo su primer partido de la Liga Betplay ante Deportivo Pereira. El conjunto capitalino vivió un encuentro complicado marcado por el agreste clima de la capital risaraldense.

Sin embargo, los azules sacaron tres puntos de oro en su visita al cuadro matecaña. Los dirigidos por Alberto Gamero lograron marcar las distancias por medio del poder de sus delanteros y terminaron llevándose el triunfo por un marcador de 3-2.

Tras finalizar el compromiso, el entrenador del onceno bogotano hizo sus reflexiones sobre varios apartes del partido. El entrenador rescató la entrega de su equipo y valoró la complejidad del rival.

Lo que dejó el debut:

"No hicimos un primer tiempo bueno, cometimos muchos errores por la cancha, pero Pereira fue un equipo que nos quitó mucho el peligro. En el segundo tiempo nivelamos mucho la contienda, pero hoy enfrentamos al campeón del fútbol colombiano. Intentamos jugar mano a mano, de ida y vuelta y manejamos algunos tramos".

Variables en ataque:

"Nosotros habíamos planificado jugar con Castro y Ruiz en punta, pero el malestar no lo dejó viajar y por eso me incliné por Quiñones por su biotipo y necesitábamos un jugador de media distancia como él y por eso no puse de inicio a Jader Valencia, porque era el único delantero en el banco y no lo podía quemar desde el inicio".

Dificultad del Pereira

"Alejandro Restrepo me dijo unas palabras muy lindas, donde me felicitó por el equipo que tenía y él me dijo:" tú me ganas y yo te gano" hoy le gané yo y el año pasado él a mí. Este Pereira va a dar mucho de que hablar, hoy demostró que no ha perdido mucho de la memoria y de la idea, entonces todavía le falta engranaje, pero va a ser un equipo muy competitivo".

Por ahora, el onceno embajador ya piensa en lo que será su siguiente partido. Millonarios se medirá contra Alianza Petrolera en la siguiente fecha del FPC.