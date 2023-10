¿Vainazo de un referente a Amaral tras su salida?: "Esperamos que vuelva el ADN de Nacional"

Atlético Nacional no pasa por su mejor momento, pues luego de verlo como el equipo con mejor juego del país, su nivel deportivo no es el más alto, e incluso en la dirigencia parece que las cosas no andan bien.

Y pese a que con William Amaral el equipo estaba muy cerca de firmar su presencia en cuadrangulares y está instalado en las semifinales de la Copa Betplay, la decisión fue destituirlo poniendo el estilo de juego como argumento principal.

Asimismo, se confirmó que el entrenador que estará al frente del plantel principal de Nacional es John Jairo Bodmer, quien recientemente había sido contratado para liderar las divisiones menores del club.

Ahora, a la llegada de Bodmer, hay jugadores que han expuesto su punto de vista sobre la situación actual de Atlético Nacional, y uno de los que no escapó fue el defensa central Felipe Aguirre, quien pese a llegar al club a inicios de año, se ha convertido en uno de los mejores del plantel, e incluso en referente.

Sobre el cambio de entrenador que se dio en Atlético Nacional, Aguirre comentó que "me sorprendió, pero en el fútbol puede pasar que en cualquier momento el técnico se va y también los jugadores. Creo que todos llegan con una ilusión y un planteamiento diferente".

Ahora, en cuanto a sus expectativas con el nuevo técnico, Aguirre fue claro y expresó que quieren reflejar la idea de juego de Bodmer. "Esperamos poderlo implantar en el clásico, que el ADN de Nacional vuelva", comentó.

"Eso es muy importante y es lo que al hincha le dolía y exigía, que ese ADN no se perdiera y eso es lo que el profesor quiere implantar. Un buen juego, un juego bonito y los resultados que puedan llegar también", ratificó Felipe Aguirre.

En consecuencia, las declaraciones de Aguirre en Caracol indican que no consideraba que Amaral se acoplara al ADN de Nacional, el cual, desde su mirada debe ser "con un juego más ofensivo, de más tenencia".