"Vamos a tener un Nacional muy fuerte": DT interino se cree el cuento y no descarta quedarse

Atlético Nacional inició el camino en el segundo semestre al empatar 1-1 ante Once Caldas en el estadio Palogrande, en un partido que permitió el debut goleador de Néyder Moreno, quien volvió de préstamo de Independiente Santa Fe, mientras que en el Blanco Blanco marcó Dayro Moreno.

Fue un duelo en el cual Nacional no contó con un DT en propiedad, sino que el encargado fue William Amaral (uno de los colaboradores de Paulo Autuori), quien de paso rescató la buena labor de sus dirigidos e ilusionó a la hinchada.

Vea también: Nacional rescató un punto en su visita a Once Caldas: Dayro aplicó 'la ley del ex'

Declaraciones de Nacional tras el empate contra Caldas por la fecha 1 de la Liga Betplay

De entrada, el entrenador de Atlético Nacional se mostró orgulloso de sus dirigidos, en vista de que "el equipo ha competido, fue un partido muy difícil y hemos conseguido rematar cuatro veces a portería y el rival apenas una", haciendo un balance de las opciones de gol.

Asimismo, refiriéndose al rival de turno, Amaral dijo que "no tuvieron juego elaborado y la verdad es que no hemos tenido muchos problemas con Once Caldas", considerando que el Verde pudo llevarse los tres puntos.

Además, Amaral comentó que "tuvimos mucha gente joven que mostró calidad, pienso que tenemos que crecer y apostar a más calidad; estamos en el camino, estamos trabajando bien, los chicos están bien. Yo creo que vamos a tener a un Nacional muy fuerte durante la temporada", ilusionando a la afición y contemplando la posibilidad de quedarse.

De hecho, el entrenador interino de Nacional comentó que "con esta idea seguimos trabajando y en ese sentido nos mantendremos. Estamos entrenando, este es nuestro método, nuestros conceptos y ahora es momento de intentar, dar seguimiento al trabajo. Pienso que no hay ningún motivo para pensar de forma distinta".

Le puede interesar: Nacional y América arrancan la lucha por la Libertadores: así va la reclasificación 2023

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

Ahora, Atlético Nacional se alista para la segunda fecha de la Liga Betplay 2023-2, en donde se medirá a Águilas Doradas en el estadio Alberto Grisales de Rionegro el sábado 22 de julio desde las 4:10 de la tarde.