VAR ausente, polémica presente: el escándalo del Millonarios vs Pasto

“Se hará un reclamo”

El jugador del Pasto Johan Caicedo involucrado en la acción se pronunció al respecto y calificó de insólito lo sucedido.

“Se hará un reclamo, porque fue muy evidente. No es algo que se esté inventando, cuando en realidad todos lo vieron y mucha gente está de acuerdo en que sí debió sancionarse”

A parte, describió la jugada desde su punto de vista y afirmó que la acción del arquero de Millonarios fue imprudente debió haber sido sancionada.

“Como todos vieron, la pelota estaba en el aire y yo al principio pensé en meterme, pero después pensé que el arquero la tenía controlada. Entonces, solo me moví y a lo que yo intento entrar en la jugada, él salta y estira la pierna. A lo cual, me impacta la cabeza y el brazo me lo raspó”