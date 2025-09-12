VAR ausente, polémica presente: el escándalo del Millonarios vs Pasto
El partido pendiente de la fecha 2 se jugó este miércoles y terminó con una gran polémica.
El partido del pasado miércoles 10 de septiembre entre Millonarios y el Deportivo Pasto ha desatado la polémica en la liga colombiana, un partido que estaba prácticamente definido tuvo un giro drástico en los últimos 10 minutos, lesión, un equipo con 10 y un error arbitral que habría dado la oportunidad de empatar el partido.
El Millonarios-Pasto parecía un partido tranquilo para el conjunto embajador, pero en cuestión de minutos se desató la polémica, cuando transcurrían los últimos minutos se dio la acción del problema, en una salida que parecía controlada por parte de Novoa se llevó por delante a un jugador del Pasto y el árbitro no pitó penal y tampoco fue a revisarlo en el VAR.
“Se hará un reclamo”
El jugador del Pasto Johan Caicedo involucrado en la acción se pronunció al respecto y calificó de insólito lo sucedido.
“Se hará un reclamo, porque fue muy evidente. No es algo que se esté inventando, cuando en realidad todos lo vieron y mucha gente está de acuerdo en que sí debió sancionarse”
A parte, describió la jugada desde su punto de vista y afirmó que la acción del arquero de Millonarios fue imprudente debió haber sido sancionada.
“Como todos vieron, la pelota estaba en el aire y yo al principio pensé en meterme, pero después pensé que el arquero la tenía controlada. Entonces, solo me moví y a lo que yo intento entrar en la jugada, él salta y estira la pierna. A lo cual, me impacta la cabeza y el brazo me lo raspó”
Más allá del reclamo Millonarios se acerca a los ocho
Pese a la protesta los 3 puntos fueron azules en el Campin y con esto Millonarios está cada vez más cerca de los ocho clasificados, el último de estos es Santa Fe que tiene 13 puntos, Millonarios está en el puesto 11 con 11 puntos quedando solamente a dos de meterse después del difícil arranque que tuvo en la liga.