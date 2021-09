"Veo desaliento en los jugadores del América”: siguen los cuestionamientos a Osorio

América de Cali no levanta cabeza y perdió en la liga colombiana por 3-2 ante Jaguares de Córdoba. El equipo 'Escarlata' tuvo varios problemas en el trascurso del compromiso que no le ayudaron para llevarse la victoria.

La situación en 'Los Diablos Rojos' es cada vez más preocupante, pues pasan las fechas y todavía no se ve una idea clara de lo que realmente quiere el entrenador Juan Carlos Osorio.

Por supuesto, las críticas no faltan, esta vez por parte del director de 'Planeta Fútbol' de Antena 2, Carlos Antonio Vélez, que en su audiocolumna decidió opinar sobre el tema y criticó el nivel mostrado del 'Escarlata'.

"Un pobre América... qué pesar hombre, esa pasada por encima que le metió Jaguares, ay Dios mío: tres pelotas en los palos, tres goles", aseguró el periodista.

"América juega muy mal y el norte del profe Osorio es cada vez más oscuro. Quienes manejan la institución no quieren aceptar que es hora de sentarse todos en una mesa y mirarse cara a cara", agregó.

Respecto a la idea de juego del entrenador, para Carlos Antonio Vélez es muy complicado intentar ese estilo de juego con el tipo de jugadores que tiene en la plantilla.

"No le estoy pidiendo a Osorio que cambie el modus operandi, le pido que mire si esa nómina le permite operar como le gusta hacer, yo creo que no. Ya veo desaliento, desazón e incertidumbre en casi todos los jugadores del América. Eso no va bien", concluyó.

Luego de quedar eliminado de la Copa Betplay ante el Cali, América está enfocado en la liga colombiana. El rojo se encuentra séptimo en la tabla con 14 puntos y una diferencia de un gol.