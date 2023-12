Víctor Cantillo dio pistas de su futuro: "No me puedo quedar esperando"

Tras no estar en los planes del Corinthians, Víctor Cantillo debe buscar nuevos aires en el balompié profesional y su anhelo está bien enfocado en regresar al equipo que lo impulsó al exterior y a las convocatorias de la Selección Colombia. Sin embargo, el volante todavía se mantiene a la expectativa de lo que puede ocurrir en su futuro, pero sus ideas son más que claras.

Brasil lo potencializó, y ahora, su destino puede volver a ser Colombia con el Junior de Barranquilla de Arturo Reyes. El actual campeón de la Liga BetPlay 2023-II espera armarse de la mejor manera para afrontar los retos de la Superliga donde enfrentará a Millonarios, defender la corona en el primer semestre del 2024 y como si fuera poco, la Copa Conmebol Libertadores.

Por lo anterior, el regreso de Víctor Cantillo se ve con muy buenos ojos para la institución barranquillera y para el entorno del oriundo de la Zona Bananera, Magdalena. Pero, aunque han salido varios rumores con respecto al futuro de Cantillo que indican su llegada al Junior, el mismo futbolista se sinceró con El Heraldo.

Víctor Cantillo está desde el 8 de diciembre en Barranquilla, y, pese a estar en la ciudad, desveló que no ha tenido contacto con Arturo Reyes ni el club. "Mi deseo es jugar en Junior, pero nadie me ha llamado, no me han ofrecido nada", afirmó el mediocentro.

En la entrevista, Víctor Cantillo aprovechó para desmentir la información que ha salido en redes sociales sobre una excesiva pedida de dinero para cerrar su contrato o que no quisiera firmar con el Junior, "han querido crear una idea a la gente falsa, de que yo no quiero firmar, de que quiero pedir mucho dinero. A mí nadie me ha llamado de Junior. Mi idea era arreglar de inmediato, estoy a la espera", concluyó el futbolista.

La carta ahora es del Junior en poder realizar una oferta que finalice la incertidumbre que hay en el entorno de Víctor Cantillo. De hecho, y, aunque su anhelo es llegar al campeón, tiene otras opciones que analiza, "yo estoy esperando, pero sí, tengo conversaciones con otros clubes porque yo no me puedo quedar esperando a que Junior se decida. Tengo acercamientos con clubes de aquí de Colombia. Tengo con dos clubes de Brasil y dos de México".