América revive en Liga BetPlay; venció 2-0 al Deportivo Pasto

El Estadio Departamental Libertad ubicado en la ciudad de Pasto fue el recinto deportivo donde se llevaron a cabo las acciones del partido que fue protagonizado por el conjunto ‘volcánico’ y el América de Cali, duelo que estaba pendiente por disputarse de la fecha 3 en la presente Liga BetPlay.

Estos equipos buscaban un triunfo con urgencia, pues ambos con 10 puntos se ubicaban en la parte más baja de la tabla de posiciones, por eso, era un partido clave en las aspiraciones de los dos clubes por entrar a los cuadrangulares.

