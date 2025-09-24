Actualizado:
América revive en Liga BetPlay; venció 2-0 al Deportivo Pasto
El equipo escarlata se impuso en condición de visitante.
El Estadio Departamental Libertad ubicado en la ciudad de Pasto fue el recinto deportivo donde se llevaron a cabo las acciones del partido que fue protagonizado por el conjunto ‘volcánico’ y el América de Cali, duelo que estaba pendiente por disputarse de la fecha 3 en la presente Liga BetPlay.
Estos equipos buscaban un triunfo con urgencia, pues ambos con 10 puntos se ubicaban en la parte más baja de la tabla de posiciones, por eso, era un partido clave en las aspiraciones de los dos clubes por entrar a los cuadrangulares.
Duelo intenso en territorio nariñense
América de Cali fue el equipo que abrió el marcador, fue al minuto 41 cuando Nicolás Gil hizo un gol en su propia puerta para darle ventaja al conjunto visitante, en un primer tiempo donde Deportivo Pasto tuvo más acciones de peligro que su rival, pero que no fue efectivo en el arco contrario.
La noche de Nicolás Gil no mejoraría, pues el defensor central sería protagonista de una falta a un jugador rival, lo que provocaría un penalti para el América de Cali, el cual aprovechó muy bien para marcar el 2-0 gracias al remate exitoso de Jorge Carrascal.
América sumó su tercer triunfo en esta Liga BetPlay
El equipo dirigido por el técnico David González, que recordemos no puede dirigir en el banquillo del América por haberlo hecho con Millonarios en esta misma Liga BetPlay, obtuvo así su tercera victoria en esta competencia y sigue con aspiraciones de entrar a los cuadrangulares.
El conjunto de los ‘Diablos Rojos’, que venía de vencer 2-1 a Once Caldas, toma aire en la tabla de posiciones y se pone en la pelea por clasificar a la siguiente ronda del campeonato, recordando que en la siguiente jornada el América enfrentará al Envigado el próximo domingo 28 de septiembre.
