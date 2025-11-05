[Video] Así será el nuevo Estadio Atanasio Girardot; de talla mundial

En la mañana de este miércoles 5 de noviembre, el alcalde de la ciudad de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que el Estadio Atanasio Girardot será remodelado y pasará de tener 44.200 espectadores a 60.000, un trabajo que se prevé sea entregado en 2027.

Un proyecto que contempla la edificación de una nueva tribuna superior, es decir, un tercer anillo que ampliará la capacidad del escenario sin modificar la estructura existente. Además, el alcalde destacó que la ejecución de la obra se financiará completamente con recursos públicos, sin recurrir a inversión privada.

