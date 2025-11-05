Actualizado:
Mié, 05/11/2025 - 12:18
[Video] Así será el nuevo Estadio Atanasio Girardot; de talla mundial
El alcalde Federico Gutiérrez fue el encargado de dar a conocer el proyecto.
En la mañana de este miércoles 5 de noviembre, el alcalde de la ciudad de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que el Estadio Atanasio Girardot será remodelado y pasará de tener 44.200 espectadores a 60.000, un trabajo que se prevé sea entregado en 2027.
Un proyecto que contempla la edificación de una nueva tribuna superior, es decir, un tercer anillo que ampliará la capacidad del escenario sin modificar la estructura existente. Además, el alcalde destacó que la ejecución de la obra se financiará completamente con recursos públicos, sin recurrir a inversión privada.
Así será el nuevo estadio Atanasio Girardot
“Un estadio de talla mundial, aumentaremos un 33 % la capacidad del recinto deportivo, tendremos una cubierta y una nueva piel que cubra todo el estadio, modernización de todas las redes del estadio, se renovarán todos los sistemas hidrosanitarios y eléctricos”, dijo el alcalde.
Contará con silletería para todas las localidades del estadio, más cómodas, seguras y modernas; habrá un 33 % de unidades sanitarias nuevas, pasando de 399 a 531 en todo el estadio, se construirán 4 nuevas rampas de acceso al estadio, más seguras y que agilicen el paso de los aficionados, pasando de 49 a 108 torniquetes, además, habrá renovación en los palcos, camerinos y cabinas de prensa, así como también una renovación del campo de juego.
Así empezarán las obras para construir el estadio más grande de Colombia
Luego de diez años sin intervenciones importantes (cuando se instaló nueva silletería con motivo del Mundial Sub-20 de la FIFA que se disputó en Colombia para 2011), el estadio Atanasio Girardot se someterá a una renovación integral.
Las obras comenzarán con la demolición de la actual cubierta para reemplazarla por una estructura moderna que proteja todas las tribunas. Además, las tradicionales torres de iluminación serán retiradas y sustituidas por un mejor sistema lumínico interno.
Con estas mejoras, el Atanasio Girardot se convertirá en el escenario deportivo más grande del país, superando en capacidad al Metropolitano de Barranquilla (49.000 espectadores) y al estadio de Palmaseca, en Cali (52.000 espectadores).
