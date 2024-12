[Video] Batalla campal en el Palogrande tras eliminación de América

América de Cali no tuvo su mejor noche en el Palogrande de Manizales, pues el equipo del Polilla Da Silva quedó eliminado de los cuadrangulares de la Liga Betplay.

En la primera mitad, Once Caldas tomó la delantera con un gol de Dayro Moreno en el minuto 20, quien ejecutó un tiro libre que se coló en la escuadra derecha. América de Cali intentó responder, pero sus remates no lograron concretarse. El primer tiempo concluyó con un marcador de 1-0 a favor de Once Caldas.

Durante la segunda parte, América realizó cambios estratégicos, ingresando a Adrián Ramos y Duván Vergara para buscar el empate. Sin embargo, Once Caldas mantuvo el control del juego y amplió su ventaja en el minuto 50, nuevamente con un gol de Dayro Moreno, quien remató desde el centro del área tras una asistencia de Esteban Beltrán.

América continuó intentando reducir la diferencia, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. En el minuto 83, Once Caldas recibió un penalti a favor tras una falta cometida por Éder Balanta dentro del área. Jesús Hernández fue el encargado de ejecutar la pena máxima y convirtió el tercer gol para su equipo, sellando el resultado final en 3-0.

El partido se caracterizó por un juego intenso y varias interrupciones debido a faltas y lesiones. A lo largo del encuentro, se mostraron numerosas tarjetas amarillas, reflejando la tensión en el campo. Once Caldas mostró una sólida defensa que limitó las oportunidades de gol del América.

A pocos minutos del final del compromiso, la atención se centró en las gradas del Estadio Palogrande, pues aficionados visitantes invadieron la cancha y se aproximaron a la ubicación de la afición local. Además, en videos puede verse como ambas hinchadas se confrontan en las gradas del recinto deportivo.

De momento, la Dimayor no se ha pronunciado sobre probables sanciones por lo sucedido en el estadio de Manizales y se espera un comunicado por parte de los clubes sobre la situación.