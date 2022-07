[Video] Clarito Yimmi Chará: Eligió entre Nacional, Tolima y Junior si vuelve al FPC

Yimmi Chará es uno de los jugadores quien habitualmente muestra un rendimiento sobresaliente en el fútbol del exterior, pues en sus pasos por México, Brasil y Estados Unidos ha recibido comentarios favorables.

Consecuentemente, esto le ha permitido ser convocado a Selección Colombia en repetidas ocasiones, llegando a disputar una Copa América y 16 encuentros en total, con saldo de un gol.

Entre tanto, el deportista atendió a ESPN, en donde habló sobre su actualidad en el fútbol de la MLS, y las posibilidades que ha tenido de arribar una vez más al fútbol colombiano.

De entrada, el deportista agradeció por los clubes del FPC por los que ha pasado, apuntando que "han sido circunstancias diferentes, pero en los tres equipos (Tolima, Nacional y Junior) me han hecho sentir cómodo, en casa, no solo a mí sino a mi familia".

Yimmi Chará reveló a cuál equipo de Colombia le gustaría regresar

A su vez, sin hacerle 'el quite' a la pregunta sobre la divisa que volvería a defender, el caleño comentó: "Me gustaría regresar a Nacional, además porque no pude jugar la Libertadores".

Cabe recordar que en el 'Pijao', Chará superó la barrera de los 170 partidos en los cinco años en que se desempeñó allí; en el 'Verde' disputó 26 duelos, mientras en el 'Tiburón' jugó más de 50 partidos en dos semestres.